Se si usano contenuti prodotti con l’intelligenza artificiale su YouTube bisogna dichiararlo con una scritta, pena la rimozione del video e l’esclusione dal programma di monetizzazione. Così la piattaforma cerca di contrastare la possibilità che gli utenti riempiano YouTube d’immagini false, in cui fatti mai avvenuti sono rappresentati in modo realistico o in cui qualcuno sembra pronunciare frasi che non ha mai detto. “Questo è particolarmente importante se i contenuti trattano argomenti delicati, come elezioni, conflitti in corso e crisi sanitarie”, comunica l’azienda. YouTube rafforzerà i suoi strumenti di verifica, per stanare le immagini create artificialmente. ◆