L’azienda OpenAi, celebre per il bot ChatGpt che imita una conversazione umana, ha presentato Sora, un sistema in grado di realizzare video estremamente realistici a partire da poche righe di testo. Sora, che può creare video lunghi fino a un minuto, non è ancora disponibile al pubblico, ma solo a professionisti della sicurezza informatica, che valuteranno le aree critiche del prodotto. Un rischio è già chiaramente intuibile: sarà più facile creare dei falsi molto credibili, i cosiddetti deepfake. Guardando il bicchiere mezzo pieno, scrive Quartz, Sora potrebbe rivoluzionare le animazioni dei film di Hollywood e rendere più semplice l’addestramento delle auto a guida autonoma. ◆