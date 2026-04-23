Party con dj set, drink e qualche computer per aiutarti ad abbandonare Google una volta per tutte. Sono i Break up with Google, eventi organizzati a New York per imparare a gestire meglio la privacy e dipendere meno dai giganti tecnologici. Si tratta di “sicurezza informatica travestita da party”, spiega al Guardian la volontaria Imani Thompson: “Le persone hanno bisogno di un ambiente familiare per affrontare un po’ di attrito”, dice. In città come Los Angeles, Seattle, Atlanta e Pittsburgh ci sono comitati che organizzano workshop simili: “Quando si parla di sicurezza digitale, non bisogna pensare che non si ha nulla da nascondere, ma piuttosto che abbiamo sempre qualcosa da proteggere”.

Gaia Berruto