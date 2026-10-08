Il materiale pedopornografico generato dall’intelligenza artificiale sta proliferando online. Gli analisti della Internet Watch Foundation hanno rilevato più di seimila immagini generate dall’ia nella prima metà del 2026, di cui la maggior parte ritrae ragazzine e bambini di età compresa tra i sette e i tredici anni. Un dato superiore del 40 per cento rispetto al totale registrato in tutto il 2025. L’organizzazione, che monitora la diffusione di questo genere di materiale in tutto il mondo, evidenzia la necessità di una chiara regolamentazione e invita gli adulti alla cautela nella pubblicazione di foto di minori, che possono essere usate e manipolate dai predatori online.