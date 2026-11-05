Nel 2018 Instagram presentò Igtv, un’app per video verticali lunghi fino a un’ora. Nelle intenzioni della Meta, la mossa avrebbe fatto concorrenza a YouTube. L’esperimento andò male, la tv di Instagram fu chiusa nel 2021 e l’avvento di TikTok fece concentrare gli sforzi nella funzione reel. Ora Instagram ci riprova, perché YouTube, e le tv nelle nostre case, non sono mai spariti. Da qui nasce Features, una sezione in cui caricare video fino a novanta minuti, orizzontali. Il cambio di formato è strategico: l’azienda spera che gli utenti useranno Instagram anche sul grande schermo di casa, come già fanno con YouTube. E resteranno per più tempo concentrati su un video invece di scrollare.