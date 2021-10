Internazionale sta per lanciare un nuovo settimanale. Si chiamerà l’Essenziale e si occuperà di quello che succede in Italia. Non attraverso la stampa straniera, ma con articoli scritti dalla redazione e da una rete di collaboratori e collaboratrici. Sarà un giornale che comincia dove finisce Internazionale e quindi non alternativo ma, anzi, complementare a Internazionale.

Uscirà il sabato in edicola e ci si potrà abbonare all’edizione digitale. Metterà in fila i fatti più importanti successi in Italia durante la settimana e li racconterà con articoli sintetici, chiari, verificati, senza dare nulla per scontato. E poi pubblicherà inchieste, reportage e approfondimenti. L’ambizione è offrire un’informazione di base rivolta a tutti.

Per poter essere il più aggiornato possibile e riuscire a dare notizia anche di fatti successi il giorno prima, sarà stampato come un quotidiano, con lo stesso formato e la stessa carta: sarà come un quotidiano che però esce una volta alla settimana. Spazierà dalla politica all’economia, passando per la cultura e lo sport.

Gli esperimenti che abbiamo fatto in questi anni – Internazionale Kids, Internazionale storia e tutti gli speciali di Internazionale extra – ci hanno convinto che è arrivato il momento di provare a raccontare l’attualità italiana con la stessa attenzione che mettiamo nell’occuparci di quello che succede nel mondo, con la stessa sensibilità a ingiustizie e disuguaglianze, alla crisi climatica, ai diritti civili e alle battaglie sociali, a culture e linguaggi nuovi.

L’Essenziale farà anche tesoro dell’esperienza che abbiamo accumulato con il nostro sito, in cui la presenza di firme italiane è stata significativa.

Per Internazionale non cambierà niente: chi lo legge continuerà a trovare lo stesso giornale, lo stesso taglio, la stessa cura. L’Essenziale comincerà a uscire a novembre.

Ci sarà tempo per riparlarne e per entrare nei dettagli. Intanto volevamo essere sicuri che le lettrici e i lettori di Internazionale fossero i primi a saperlo. ◆