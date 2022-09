“Era un incontro informale. Davanti a salmone e verdure”, ha raccontato Natalie Schachar sul New York Times. “Barbara Ehrenreich stava discutendo con il direttore di Harper’s Magazine quali articoli scrivere per la rivista. Poi, come lei stessa ha ricordato, cominciarono a divagare. Come si può riuscire a vivere con il salario minimo? Un giornalista ostinato dovrebbe cercare di scoprirlo. Il suo direttore, Lewis Lapham, aveva fatto un mezzo sorriso e aveva risposto con una sola parola: ‘Tu’”.

Per scriverlo si fece assumere come cameriera, donna delle pulizie e commessa, tutti lavori pagati in media 7 dollari l’ora, e per un anno e mezzo cercò di vivere con quello stipendio. Spiegò che è impossibile, se non facendo almeno due lavori a tempo pieno. A chi le faceva i complimenti per la sua inchiesta, rispondeva: “Milioni di persone fanno questo tipo di lavoro ogni giorno per tutta la vita, non li avete notati?”. Alla sua attività giornalistica aveva accompagnato la militanza femminista e l’impegno politico, e tra gli anni ottanta e novanta era stata anche una dirigente dei Democratic socialists of America.