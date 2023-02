Nel 2020 negli Stati Uniti sono stati lanciati più di un milione di nuovi podcast. Finora è stato l’anno d’oro per questo mezzo, ancora relativamente giovane. E certamente hanno influito la pandemia e i primi lockdown quando, scrive Joshua Benton su Nieman Lab, “più o meno tutti hanno cominciato a fare un podcast”.

L’anno scorso il numero di novità è calato leggermente, ma resta comunque superiore al 2019 e si calcola che, sempre negli Stati Uniti, i podcast attivi, cioè disponibili su una qualunque delle tante piattaforme di ascolto, siano quasi due milioni e mezzo, con il 38 per cento di persone che ne ha ascoltato almeno uno nell’ultimo mese (in Italia era il 30 per cento nel 2020). Con la forte crescita di nuovi podcast lanciati ogni anno in tutto il mondo, ci si sta avvicinando alla situazione descritta bene da una frase attribuita al giocatore di baseball Yogi Berra: “Nessuno ci va più perché è troppo affollato”. Se ci sono troppi podcast, rischia di passare la voglia di farne di nuovi.

Non a noi, almeno non per ora: questa settimana abbiamo lanciato un podcast quotidiano che si chiama il Mondo ed è disponibile ogni mattina dalle 6.30, dal lunedì al venerdì. Tutti i giorni Claudio Rossi Marcelli e Giulia Zoli scelgono due notizie e le spiegano e commentano con il resto della redazione e con le tante persone che collaborano con noi.

È un modo per trattare l’attualità affrontando alcune delle questioni che poi approfondiamo nel settimanale, e anche per raccontare quello che la redazione fa, sul sito, con gli altri giornali (Internazionale Kids, Extra, Storia e L’Essenziale), con le newsletter e con i festival di Ferrara e di Reggio Emilia. Con questo podcast parliamo di quello che è successo nel mondo, aprendo ad ascoltatrici e ascoltatori le porte della redazione. Che se poi si affolla tanto meglio. ◆