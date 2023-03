Il cotone del Texas potrebbe aiutarci a capire il futuro che ci aspetta, e non è confortante.

“Quando il mese scorso il ministero dell’agricoltura statunitense ha finito di fare i suoi calcoli, i risultati sono stati impressionanti: il 2022 è stato un disastro per il cotone del Texas, lo stato in cui questa fibra viene coltivata e poi venduta in tutto il mondo sotto forma di assorbenti, pannolini di stoffa, garze e altri prodotti. Gli agricoltori texani hanno abbandonato il 74 per cento delle coltivazioni – quasi due milioni e mezzo di ettari – a causa del caldo e dell’aridità del terreno, segno di una gravissima siccità peggiorata dal cambiamento climatico”, scrive Coral Davenport sul New York Times.

Il problema è che dal Texas proviene gran parte del cotone statunitense, e a loro volta gli Stati Uniti sono il terzo produttore mondiale (dopo India e Cina) e il più grande esportatore di cotone. Tutto questo sarebbe già di per sé preoccupante, se non fosse che gli effetti della crisi si stanno ripercuotendo oltre i confini del Texas. Nell’ultimo anno il prezzo degli assorbenti in vendita negli Stati Uniti è aumentato del 13 per cento: una scatola di Tampax è passata da 9 a 11 dollari. I pannolini per neonati sono aumentati del 21 per cento, i batuffoli di cotone del 9 per cento, le bende di garza dell’8 per cento, il tutto ben al di sopra del tasso d’inflazione, che nel 2022 è stato del 6,5 per cento. E poi ci sono gli aumenti del settore dell’abbigliamento, che risente anche dei costi dei trasporti e dei carburanti.

Secondo Forum for the Future, organizzazione non profit, entro il 2040 la metà delle regioni del mondo in cui si coltiva il cotone dovrà affrontare un “rischio elevato o molto elevato” dovuto a siccità, alluvioni e incendi. “Il cambiamento climatico è un motore nascosto di inflazione”, ha detto al New York Times Nicole Corbett, vicepresidente dell’azienda di analisi di mercato NielsenIq. Più in generale, il costo del cotone del Texas è un altro esempio di come l’emergenza climatica influisca sulla vita delle persone in modi di cui spesso non ci rendiamo ancora conto. ◆