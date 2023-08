Iperborea continua la meritoria pubblicazione dei libri di Ulf Stark, uno dei più importanti autori svedesi per ragazzi. Stark sa meravigliare, far ridere, graffiare, commuovere, insegnare. Un autore poliedrico che non si può non amare. I suoi libri sono stati scritti per ragazze e ragazzi di due generazioni fa, ma conservano intatta quella voglia pazza di essere ascoltati che accomuna l’infanzia fin dalla notte dei tempi. Al centro c’è Ulf (il solito Ulf omonimo dello scrittore), un ragazzo che vive tra continue avventure e scoperte. Il libro ruota però sulla sua amicizia con Percy. È Ulf a far diventare Percy un tipo ganzo, perfino un genio della matematica. I due sono inseparabili. Ma poi irrompe la vita e a volte sono dolori. Il padre di Percy è in crisi con la sua attività commerciale e decide di trasferirsi con tutta la famiglia. Percy naturalmente è disperato. Ma come farà a lasciare gli amici? Allora gli viene un’idea: rendersi odioso, ma davvero il più antipatico degli antipatici. Se i suoi amici lo odieranno forse sarà più facile lasciarli. Una trama semplice, lineare, ma che dice tanto dei distacchi enormi e laceranti che si vivono durante l’infanzia e l’adolescenza. Un libro di sentimenti, ma anche di risate. ◆