Leia Ham è nata e cresciuta a Singapore, ma oggi vive negli Stati Uniti dove lavora come scrittrice per ragazzi e illustratrice. La sua massima aspirazione, dice scherzando in alcune interviste, è essere una maga. Ma poiché le sue doti di arti magiche non si sono ancora palesate, allora scrive, che in fondo è un’altra forma di magia. Il suo è un bellissimo romanzo di formazione. Xia è una ragazza che come tutti i giovani ha doti magiche legate al fuoco (mentre gli adulti non le hanno più). Il libro è percorso infatti da fiamme ardenti, scintille incandescenti e piccole fiammelle che sembrano quasi lacrime. La trama può ricordare Harry Potter, perché anche qui al centro di tutto c’è una scuola, lo Zenith. Ma Leia Ham si discosta dal modello trasformando la storia in un giallo. Infatti gli studenti della scuola si ammalano misteriosamente e sono prosciugati delle loro doti magiche così importanti per la sopravvivenza del regno. Sarà Xia a dover scoprire cosa sta succedendo. E in questa ricerca, la timida ragazza che si sente di valere meno degli altri scoprirà se stessa. Un bel libro da leggere tutto d’un fiato prima che le scuole riaprano, perché un po’ prepara ai riti dell’anno scolastico che verrà.