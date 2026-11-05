Franck Thilliez è un noto giallista francese, scrive storie mozzafiato molto apprezzate dal pubblico. Il libro maledetto è rivolto a una fascia di giovani lettori, non il suo solito pubblico, e possiamo considerarlo come un esperimento, un divertimento, ma anche un tentativo molto serio di costruire un thriller per ragazzi non banale. Il libro ha un formato originale, una peculiarità che non è solo mera forma, ma entra prepotentemente nella suspense della storia. È fatto di 24 capitoli, tutti sigillati, da leggere nei 24 giorni che precedono il Natale. Sono dei piccoli libri, non solo capitoli. Una specie di calendario dell’avvento da leggere. Inoltre come nel teatro dentro il teatro, c’è un libro nel libro, lo trova Naél davanti a casa sua. Il diario appartiene a Leo, un ragazzo rapito un anno prima. Ma è un diario strano, invece di dissipare i dubbi, immerge Naél in un mistero fitto. Prima di tutto i giorni diventano tutti uguali, facendogli vivere un eterno primo dicembre che lo intrappola, e Naél, oltre a cercare Leo, deve salvare le sue ossa. Insomma brividi assicurati. Oltre le parole piene di suspence di Thilliez il romanzo è accompagnato dalle bellissime illustrazioni di Thomas Gilbert. Proprio un bel regalo in attesa del Natale.