Tiffany Jewell è una scrittrice nera di origini miste, educatrice Montessori, antirazzista e consulente. In varie interviste ha detto che da piccola avrebbe voluto avere in mano un libro come il suo. Perché è da piccoli che si soffrono i più dolorosi pregiudizi ed è da piccoli che una persona può essere catturata dal razzismo. Quindi Jewell, grazie anche alla sua esperienza come educatrice, ha creato una piattaforma-libro che può essere vissuta come un viaggio o come una serie di lezioni per diventare attivamente antirazzista. Perché il razzismo non è solo quello brutale, feroce, che uccide e distrugge. Ma è anche quello che giorno dopo giorno annienta l’autostima dell’altro e ne mette in discussione l’esistenza. Il razzismo è quello che marginalizza, isola, giudica. Può nascondersi in una faccia feroce o in un commento solo apparentemente innocuo. Se ti chiedono di dove sei “veramente”, per esempio, è razzismo. Se ti dicono “come parli bene la nostra lingua”, come se non fosse la tua, è razzismo. Chi compie determinati gesti e usa un determinato linguaggio deve capire che quello che giudica come normale, be’ normale non è. E l’autrice lo sa. Perché lo ha subìto. Grazie a un libro colorato, non giudicante, potente nella sua semplicità Jewell è riuscita a decostruire questo orrore.