L’accordo per “favorire i flussi migratori legali tra Italia e Tunisia come risposta concreta ai bisogni di entrambi i paesi” avrebbe dovuto aprire le porte a una migrazione sicura, legale e organizzata, limitare quella irregolare e garantire un lavoro dignitoso e una retribuzione equa agli immigrati. Dopo un anno queste promesse sono già andate in fumo? Il memorandum italo-tunisino firmato il 23 ottobre 2023 a Tunisi prevede il rilascio di dodicimila permessi di soggiorno non stagionali in tre anni per i lavoratori tunisini che vogliono andare in Italia, cioè quattromila all’anno. Il 1 marzo 2024 è nata l’agenzia Sviluppo Lavoro Italia spa per incentivare e realizzare politiche nazionali e regionali per l’occupazione degli stranieri. L’agenzia governativa italiana ha poi firmato un protocollo con l’Agenzia tunisina per l’impiego e il lavoro autonomo (Aneti) .