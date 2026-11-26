Uno dei capitoli più bui della storia recente d’Italia, quello delle stragi di mafia del 1992 che uccisero i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, è riemerso dal passato, dimostrando che ci sono ancora molti aspetti da chiarire: Gianni De Gennaro, 78 anni, detto Lo squalo, il “superpoliziotto” che negli anni ottanta e novanta è stato braccio destro di Falcone, si è suicidato nella sua casa di campagna a Montiano, in Toscana. Il suo corpo è stato ritrovato la mattina del 21 novembre. Poche ore dopo i mezzi d’informazione hanno riferito che era stato trovato un biglietto d’addio indirizzato ai familiari, insieme ad alcuni documenti. La notizia ha riaperto una delle ferite più profonde della coscienza collettiva del paese, con sospetti di complicità da parte delle più alte sfere politiche e istituzionali in quei crimini. Uno dei grandi misteri irrisolti della storia italiana – chi c’era dietro la guerra tra cosa nostra e lo stato negli anni novanta – è riemerso improvvisamente la settimana scorsa con un’accusa quasi incredibile: la procura di Caltanissetta riteneva De Gennaro un presunto complice nel depistaggio delle indagini sull’assassinio di Borsellino e della scorta il 19 luglio 1992, a Palermo, 57 giorni dopo l’attentato a Falcone. Un crimine ancora irrisolto dopo cinque processi, in cui fu messo in atto un depistaggio da manuale. Ma ora, dopo 34 anni, era stata sollevata l’ipotesi di un coinvolgimento di De Gennaro. Il 1 dicembre il tribunale del riesame avrebbe dovuto decidere se accogliere il ricorso della procura; il giudice per le indagini preliminari (gip) aveva negato gli arresti domiciliari.

L’accusa, a cui è seguita una perquisizione nella casa di De Gennaro, era sorprendente, considerando la carriera dell’ex funzionario. Dopo aver diretto diverse indagini contro il crimine organizzato, dal 1991 al 1994 De Gennaro ha guidato la direzione investigativa antimafia (Dia), creata da Falcone. Falcone diceva che parlare con De Gennaro era come parlare con se stesso e si fidava ciecamente di lui. È stato De Gennaro a gestire il trasferimento in Italia di Tommaso Buscetta, il primo importante pentito di cosa nostra, che nel 1984 ha segnato una svolta nella lotta contro la mafia. Dopo la morte di Falcone, la carriera di De Gennaro ha avuto una svolta: nel 1994, durante il primo governo Berlusconi, è stato nominato vicecapo della polizia. Nel 2000 è stato nominato capo della polizia sotto il governo di Giuliano Amato e confermato dal secondo governo Berlusconi. In quel periodo De Gennaro è stato responsabile del discusso operato della polizia al G8 di Genova nel 2001. Tra il 2008 e il 2012 è stato direttore del Dis (dipartimento delle informazioni per la sicurezza), l’organismo di coordinamento dei servizi segreti. Poi è stato presidente della Leonardo, il primo produttore italiano di armamenti, un’azienda controllata dallo stato. Al momento della morte era presidente del consorzio Eurolink, responsabile del progetto per il ponte sullo stretto di Messina.

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Mafia e appalti

Nell’inchiesta non erano ancora emerse prove concrete a suo carico, ma alcuni dettagli inquietanti avevano riaperto il dibattito sulla verità sulle stragi di mafia. Sembrava l’ennesima indagine destinata a essere archiviata, ma il suicidio le ha dato una svolta drammatica, aprendo uno scenario in cui potrebbero venire alla luce nuove rivelazioni. “Potrebbe essersene andato un altro pezzo di verità”, ha dichiarato Manfredi Borsellino, figlio del magistrato, che sosteneva l’indagine della procura. Mentre Salvatore Borsellino, fratello del giudice, ritiene “infondate” le accuse contro De Gennaro, arrivando ad accusare la procura di Caltanissetta di istigazione al suicidio. Secondo Salvatore Borsellino i colpevoli sono i Ros (Raggruppamento operativo speciale) dei carabinieri e i servizi segreti, nel contesto della trattativa stato-mafia. Il tribunale di Caltanissetta, invece, ha concentrato l’attenzione sulla polizia e sulle indagini di Borsellino in relazione alle infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici. Francesco Bertorotta, uno degli avvocati di De Gennaro, che ha parlato con il suo assistito il 19 novembre, racconta che l’ex funzionario era “sconvolto. L’ho sentito affranto perché doveva difendersi da accuse che considerava ingiuste e infamanti”.

Il caso dell’omicidio di Borsellino racchiude tutti i segreti di un’epoca terribile. Le indagini si conclusero rapidamente con l’arresto di mafiosi considerati responsabili, finché nel 2008 non fu dimostrata la loro innocenza e si scoprì che la vicenda era stata una montatura della polizia. A quel punto è emersa la pista del possibile coinvolgimento dei servizi segreti. Ancora oggi non si sa quale sia la verità. A ribaltare la versione ufficiale dei fatti è stata la testimonianza del pentito Gaspare Spatuzza, nelle cui dichiarazioni è contenuto un dettaglio decisivo: nel garage in cui fu preparata la bomba che poi esplose in via d’Amelio c’era una persona che Spatuzza non conosceva, che non faceva parte della mafia perché nel clan dei corleonesi si conoscevano tutti.

Borsellino indagava sulla morte dell’amico Falcone sapendo di avere i giorni contati. Grazie alle testimonianze della famiglia e dei collaboratori del magistrato sappiamo che Borsellino aveva scoperto segreti inconfessabili sull’influenza della mafia ai vertici della politica. Il giorno prima di morire, il giudice aveva detto alla moglie: “Non sarà la mafia a uccidermi ma saranno altri. E questo accadrà perché c’è qualcuno che lo permetterà. E fra quel qualcuno, ci sono anche i miei colleghi”. I dettagli delle indagini Borsellino li appuntava nella sua agenda rossa da cui non si separava mai. Il giorno dell’attentato l’agenda era dentro la borsa del giudice che non fu ritrovata. Si pensò che fosse andata persa, ma nel 2005 si trovarono alcune immagini della Rai in cui si vedeva un ufficiale dei carabinieri che si allontanava dal luogo dell’attentato con la borsa in mano. L’uomo fu identificato e disse di averla consegnata ai magistrati, che però negarono. Ci furono versioni contrastanti, ma l’agenda non si trovò e divenne il simbolo di tutti i misteri che circondano il caso.

La figlia di La Barbera si domandava perché su De Gennaro non uscisse mai niente

Nell’ultimo mese la procura di Caltanissetta aveva chiesto gli arresti domiciliari per De Gennaro, ma il 16 novembre il gip aveva respinto la richiesta. Secondo indiscrezioni, l’indagine si basava su indizi inconsistenti. Invece secondo la procura ci sarebbero intercettazioni telefoniche e ambientali che sollevavano forti dubbi sulla condotta di De Gennaro, accusato di aver intralciato la giustizia. Respingendo la richiesta di arresto, nelle motivazioni della sua ordinanza il gip aveva scritto che non c’erano prove concrete dell’intenzione di De Gennaro di “ostacolare le indagini”, ma aveva sollevato alcune preoccupazioni. “Le indagini hanno consentito di raccogliere elementi che, pur insuscettibili di fondare una pronuncia cautelare, hanno certamente aperto […] nuove prospettive sul contesto e sulla possibile ‘cabina di regia’ dietro le stragi del 1992. Resta acquisito che De Gennaro ha inteso celare alla conoscenza degli inquirenti qualcosa che lo riguarda non come privato cittadino, ma come pubblico ufficiale”.

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L’ex funzionario si era interessato alle indagini avviate nel 2023 dalla procura di Caltanissetta sul depistaggio nel caso Borsellino, in cui erano state indagate la figlia e la vedova di Arnaldo La Barbera, capo della squadra mobile di Palermo tra il 1988 e il 1994. Era stata perquisita l’abitazione dove risiedevano le due donne. La Barbera, morto nel 2002, era sospettato di depistaggio nel caso Borsellino e anche di aver fatto sparire l’agenda rossa. Era stato La Barbera a indagare sugli omicidi di Falcone e Borsellino. In seguito si era scoperto che era anche un agente sotto copertura dei servizi segreti. Le prove emerse sulla vicinanza di De Gennaro alla famiglia La Barbera hanno sollevato il sospetto di un suo coinvolgimento nel depistaggio.

Fuga di notizie

Secondo l’accusa, De Gennaro incontrò in via riservata la figlia di La Barbera, Serena, “promettendole un sostegno finanziario per le spese legali”, e lei gli consegnò i documenti riservati che il padre stava nascondendo. Un altro dettaglio rilevante è che De Gennaro l’aveva già assunta nel 2008 al Dis (l’organismo dei servizi segreti di cui all’epoca era direttore generale) e sempre secondo l’accusa come favore che doveva alla famiglia. De Gennaro si era anche mosso per fare in modo che uno dei grandi pentiti della mafia, Salvatore Contorno, uomo chiave per risolvere molti dei casi e che in passato l’ex funzionario aveva personalmente gestito, si rifiutasse di deporre sull’omicidio Borsellino, come già aveva fatto in passato. Secondo la procura, Contorno è il terzo componente del triangolo dei “segreti inconfessabili”, insieme a De Gennaro e La Barbera. La figura del pentito è circondata dal mistero anche a causa del suo strano ritorno a Palermo nel 1989, in piena guerra di mafia e nonostante appartenesse allo schieramento perdente i cui affiliati venivano all’epoca uccisi dai corleonesi di Totò Riina. Era un sicario del clan Brancaccio che in quel periodo fu responsabile di una serie di omicidi. Secondo alcune teorie avrebbe agito sotto la protezione della polizia, allora guidata a Palermo da De Gennaro, prima di essere arrestato in circostanze misteriose e di collaborare con la magistratura.

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Secondo la procura di Caltanissetta un pubblico ministero, già individuato, avrebbe avvisato De Gennaro che il suo telefono era intercettato. A quel punto l’ex funzionario avrebbe comunicato attraverso cellulari registrati a nome di terzi e con messaggi scritti su pezzi di carta. De Gennaro avrebbe distrutto gli incartamenti degli anni ottanta relativi alle indagini sulla mafia e ottenuti da La Barbera, oltre ad aver comprato un disco rigido e un computer portatile (che non avrebbe mai collegato alla rete) per conservarne le copie scansionate.

Tra i molti risvolti tornati alla luce in questi giorni ce n’è uno che riguarda anche Silvio Berlusconi. La carriera di De Gennaro, infatti, cambiò nel 1994, quando Berlusconi fu nominato presidente del consiglio. Nel 1994 il quotidiano la Repubblica raccontò che un pentito, Salvatore Cancemi, aveva parlato dei presunti rapporti di Berlusconi con i capi mafiosi. Cancemi era un potente capomandamento del clan di Porta Nuova. Ma la fuga di notizie aveva compromesso le indagini, anche se il sospetto di un legame con la mafia ha seguito Berlusconi per anni (e alla fine i contatti con le cosche sono stati dimostrati). Nel 2024 si è scoperto che era stato De Gennaro a rivelare il contenuto delle indagini ai giornali. Cinque mesi dopo aveva ottenuto un incarico importante proprio da Berlusconi.

In un’intercettazione telefonica citata negli atti giudiziari, circolata in questi giorni, la figlia di La Barbera si domandava come mai su De Gennaro non fosse mai uscito niente e aveva detto: “Uscirà il delirio quando De Gennaro non ci sarà più”. Dal 21 novembre questo scenario è diventato realtà. ◆ as

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