Due studi di milioni di stelle della nostra galassia hanno rivelato misteriosi picchi di radiazioni infrarosse provenienti da alcune decine di astri. Per gli astronomi potrebbe essere la prova dell’esistenza di civiltà aliene che sfruttano l’energia delle stelle tramite un’immensa struttura detta sfera di Dyson, anche se non si possono escludere spiegazioni diverse.

Teorizzate per la prima volta negli anni sessanta, le sfere di Dyson sono ipotetiche strutture capaci di circondare intere stelle per assorbirne le radiazioni, con cui civiltà extraterrestri progredite potrebbero attingere enormi quantità di energia. Strutture di questo tipo emetterebbero un bagliore infrarosso rilevabile, una “tecnofirma” che può indicare la presenza di vita aliena.

Un simile eccesso di radiazioni è il frutto di temperature compatibili con quanto ci si aspetterebbe da una sfera di Dyson, e oscurerebbe il 16 per cento di ognuna di queste stelle. Se il segnale avesse un’origine artificiale, quindi, sarebbe più probabilmente una variante del concetto chiamata sciame di Dyson, un gruppo di enormi satelliti che orbita intorno a un astro per catturarne l’energia. “Non è un guscio completo”, spiega Jason Wright della Pennsylvania state university, che fa parte del gruppo di Suazo.

Un fenomeno naturale che spiegherebbe la somiglianza con le proprietà di una sfera di Dyson è la presenza di dischi protoplanetari di detriti incandescenti, anche se la maggior parte delle stelle prese in esame sembra troppo antica per averne. Un’altra ipotesi è che ogni stella si trovi di fronte a una galassia lontana che emette una radiazione infrarossa.

I segnali potrebbero inoltre essere il frutto di un processo naturale ignoto. “Magari si verifica in casi molto rari, per esempio quando due pianeti si scontrano producendo un’enorme quantità di materiale”, spiega David Hogg della New York university, che ha lavorato con Contardo. “Secondo me si tratta quasi certamente di un fenomeno naturale”.