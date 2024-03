lui porta le uova il corpo una doppia curva, salato, lei/ lui s’immerge, si accoppia per la vita, da quattro a sei anni di corteggiamento, code intrecciate per il lutto, l’attesa

Kathy Engel è una poeta, saggista, attivista e animatrice culturale statunitense. Insegna alla New York University Tisch school of the arts. La traduzione dall’inglese di questa poesia inedita è di Elisa Biagini.