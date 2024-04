Viviamo nel migliore dei mondi possibili, anzi nella migliore Italia possibile. Chi guarda i telegiornali è portato a credere che grazie al governo di Giorgia Meloni le cose vadano a gonfie vele. Finalmente l’immigrazione clandestina è combattuta con piglio deciso, finalmente l’economia italiana cresce “più di tutti in Europa”, finalmente l’occupazione aumenta a ritmi sostenuti. Ma è davvero così? Nel loro sito, Pagella politica, Giovanni Zagni e Carlo Canepa fanno parlare i fatti nudi e crudi. E nel loro “fact-checking del governo Meloni”, propongono una visione meno trionfalistica. Perché i fatti spesso smentiscono quanto affermato dalla presidente del consiglio e dai suoi ministri. L’economia non cresce affatto più che nel resto dell’Europa, la crescita dell’occupazione è decollata ben prima dell’insediamento del governo dei “patrioti”. Ed è una bugia affermare che le ong attive con le loro navi nel Mediterraneo sono un fattore di attrazione per i migranti e perciò vanno combattute in tutte le maniere. In realtà effettuano meno del 10 per cento dei salvataggi. Il libro dà un contributo prezioso per distinguere tra i proclami roboanti del governo (e dei mezzi d’informazione allineati) e i veri risultati, più modesti, raggiunti dal governo, permettendo al lettore di farsi un giudizio. ◆