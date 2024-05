Meloni si è già candidata due volte alle europee: nel 2014 Fratelli d’Italia non ha superato la soglia di sbarramento del 4 per cento, mentre cinque anni dopo ha ottenuto il 6,5 per cento e cinque seggi, uno dei quali assegnato a Meloni. Lei però è rimasta a Roma in parlamento. Ora si ripete da capo del governo: “Lo faccio perché voglio chiedere agli italiani se sono soddisfatti del lavoro che stiamo facendo in Italia e in Europa”, ha dichiarato annunciando la propria candidatura. Oltre a essere presidente di Fratelli d’Italia, Meloni è anche leader del partito dei conservatori e dei riformisti europei, e la presenza del suo nome in lista potrebbe far guadagnare voti all’estrema destra. Quando ha annunciato di candidarsi sono subito apparsi evidenti due elementi portanti. Il primo è lo slogan della campagna elettorale “l’Italia cambia l’Europa”, scelto per convincere gli italiani che con Meloni al governo gli interessi nazionali sono difesi meglio, a cominciare dall’inasprimento delle politiche migratorie. Il secondo è il tentativo di personalizzare le elezioni: “Se gli italiani pensano che stia governando bene, chiedo loro di andare a votare, di scegliere Fratelli d’Italia, e di scrivere il mio nome, solo Giorgia, il mio nome di battesimo. Sono fiera di essere una del popolo”, ha dichiarato Meloni. Gli elettori italiani riceveranno una scheda su cui segnare il simbolo del partito o del gruppo politico scelto. Inoltre sarà possibile, ma non obbligatorio, indicare fino a tre nomi di una lista. Il sistema è proporzionale, quindi se un partito riceve il 10 per cento dei voti otterrà il 10 per cento dei seggi assegnati al suo paese. All’Italia spettano 76 seggi, alla Germania 96 e alla Francia 81.