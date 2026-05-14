La madre cade.
Ti ritiri nel suo ventre.
Ti dissolvi sola.
Sònia Moll Gamboa è una poeta, linguista e insegnante catalana nata nel 1974. Autrice di quattro raccolte, ha pubblicato anche testi per l’infanzia e creato spettacoli per il teatro. Questo testo è tratto dalla raccolta I Déu en algun lloc (“E Dio da qualche parte”, Cafè Central/Eumo 2014). Traduzione dal catalano di Daniele Comberiati.
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Questo articolo è uscito sul numero 1665 di Internazionale, a pagina 94. Compra questo numero | Abbonati