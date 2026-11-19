Durante la gestione di Jensen Huang il colosso dei processori Nvidia non era un modello di gestione aziendale: mancava un presidente che vigilasse sul consiglio d’amministrazione e l’amministratore delegato comandava come un sovrano, con 60 manager che dipendevano direttamente da lui. Ma quando è arrivata la crisi scoppiata a causa delle relazioni extraconiugali di Huang, l’azienda ha scoperto di avere almeno un punto di forza: il consiglio d’amministrazione poteva spingere l’amministratore delegato alle dimissioni e resistere al suo tentativo di tornare al suo posto. Infatti Huang ha solo il 3,6 per cento del capitale della Nvidia: quindi non è lui che comanda. Ma questa è un’eccezione: Elon Musk è in grado di ricattare la Tesla e la SpaceX, sia con le azioni che possiede sia influenzandone la gestione; i sette soci fondatori della Anthropic si sono assicurati di poter comandare per sempre: l’azione detenuta dalla loro holding garantirà il 50,1 per cento dei voti in assemblea. Il capitalismo occidentale si fonda sull’invenzione della responsabilità limitata, cioè sull’idea che le aziende non sono sovrapponibili alle persone che le creano ma hanno una personalità autonoma. Nella Silicon valley i fondatori vogliono potere illimitato ma rischi condivisi con i soci e costi scaricati sulla società. ◆