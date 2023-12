Enigma Palermo, che si potrebbe anche intitolare Miracolo Palermo, è un bellissimo libro intervista che ci fa capire come e perché il capoluogo della Sicilia, dove negli anni ottanta regnavano incontrastate la violenza della mafia e la paura, è completamente cambiato. È tornata a essere una meravigliosa città mediterranea, felice e accogliente. Anche con gli ormai tanti migranti. L’intervistato è Leoluca Orlando, per 22 anni sindaco di Palermo, eletto sei volte tra il 1985 e il 2022, l’intervistatrice è Constanze Reuscher, giornalista tedesca da molti anni in Italia. U Sinnacu, cosi lo chiamano ancora affettuosamente i palermitani, ci parla con tanto amore della sua città e di diverse persone importanti della sua vita. Come Piersanti Mattarella, il fratello del presidente della repubblica, governatore della regione Sicilia, ucciso nel 1980 dalla mafia, con cui ha lavorato e che gli ha insegnato che “politica e dignità umana devono camminare insieme”. I partiti politici, sia la Dc sia il Pd, hanno deluso il democratico e cristiano Orlando, che è stato anche deputato italiano ed europeo. Ammette di aver fatto tanti sbagli ma è molto fiero del suo “unico vero partito”, Palermo, che in qualche modo ha contribuito a far rinascere. ◆