L’Argentina è di nuovo sull’orlo del fallimento

Quando Mauricio Macri è stato eletto presidente dell’Argentina, nel 2015, una delle sue prime azioni era stata l’abolizione dei controlli sui capitali per limitare l’acquisto e la vendita del peso, la valuta nazionale. La decisione simboleggiava la marcia indietro e il ritorno dell’Argentina, sotto la sua guida, verso i mercati aperti e le riforme economiche liberiste.

Il 1 settembre, dopo settimane di turbolenze sui mercati, Macri è stato costretto ad approvare un decreto che ristabilisce i controlli sui capitali, nel tentativo di sostenere la valuta.

Da adesso in poi i cittadini argentini potranno acquistare al massimo diecimila dollari al mese, mentre le aziende affronteranno limitazioni per comprare dollari sul mercato valutario estero e per pagare i dividendi agli investitori esteri.

Gli investitori sono abituati ai fallimenti finanziari in Argentina, eppure la notizia è stata scioccante: il valore dei titoli di stato argentini venduti in Europa è sceso di circa il 5 per cento il giorno dopo l’annuncio. L’inverno è stato torrido. Il paese ha danzato sull’orlo del fallimento economico il 30 agosto, quando ha dichiarato che avrebbe cercato di estendere la scadenza di alcuni suoi debiti esterni.

I titoli in valuta estera sono ormai venduti ad appena un terzo circa del loro valore nominale. La crisi segna probabilmente la fine della permanenza al potere di Macri, e la cosa rappresenta un’umiliazione per il Fondo monetario internazionale (Fmi) e un disastro per il paese. Ancora una volta l’Argentina si ritrova a essere un rinnegato finanziario.