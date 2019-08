La sconfitta del presidente Mauricio Macri fa tremare l’Argentina

Nessun sondaggista aveva previsto l’entità dell’umiliazione di Macri. Il voto ha innescato un crollo della borsa; il peso argentino è sceso del 20 per cento quando i mercati hanno aperto il 12 agosto. Gli investitori ritengono Macri la migliore possibilità per le riforme e sono terrorizzati da un ritorno al populismo di Cristina Fernández, la cui presidenza tra il 2007 e il 2015 ha lasciato l’Argentina in crisi.

Mercedes lo dice la mattina dopo che gli elettori hanno presentato un pollice verso a Mauricio Macri, presidente dell’Argentina, nelle elezioni primarie. L’opposizione, guidata dal veterano peronista Alberto Fernández, affiancato dall’ex presidente del paese Cristina Fernández de Kirchner, ha ottenuto il 47 per cento dei voti espressi. La coalizione di Macri ha preso il 32 per cento.

Per Mercedes, una commessa che lavora nel centro di Buenos Aires, la decisione era scontata. “L’ultima volta avevamo votato per il presidente perché volevamo una vita migliore, specialmente per i nostri figli. Ma la vita è peggiorata. Abbiamo lavorato di più guadagnando di meno”.

Quella dell’11 agosto è stata in effetti una prova generale per le elezioni del 27 ottobre

In senso puramente tecnico, il voto dell’11 agosto non ha rilevanza, poiché né Macri né Fernández avevano sfidanti all’interno dei loro partiti (rispettivamente Juntos por el cambio e Frente de todos). Ma dal momento che tutti gli argentini di età superiore ai 16 anni sono legalmente obbligati a votare, è stata in effetti una prova generale per le elezioni del 27 ottobre. In questo senso, è stata una sconfitta schiacciante per Macri.

Macri ha perso nella provincia di Buenos Aires; nel centro industriale di Rosario; e nella capitale del vino di Mendoza. Uno dei grandi vincitori, Axel Kicillof, ex ministro dell’economia nel governo di Fernández, e che ora è in corsa per governare la provincia di Buenos Aires, ha dichiarato che il risultato è dovuto a “persone che non sanno se possono arrivare alla fine del mese e pagare i loro conti”. Nella provincia di Buenos Aires, sede di quasi due quinti dell’elettorato, la macchina elettorale di Cristina Fernández ha funzionato in modo brillante, con i funzionari di partito mobilitati per spiegare come votare. Macri si è invece affidato ai social network per diffondere il suo messaggio.

L’anno scorso una crisi valutaria aveva fatto crollare il peso e i tassi di interesse delle banche centrali al 40 per cento. Macri è stato costretto a chiedere un prestito di 57 miliardi di dollari al Fondo monetario internazionale. Per soddisfare i termini del piano di salvataggio, ha ridotto le spese e aumentato i prezzi dei servizi di pubblica utilità, come gas ed elettricità, e dei trasporti pubblici. La crisi ha messo a dura prova l’economia. L’Argentina è in recessione da un anno; l’inflazione è superiore al 50 per cento.

Il futuro

Nella cerchia stretta del presidente, il suo candidato alla vicepresidenza Miguel Angel Pichetto, un politico peronista che ha disertato per unirsi a Macri, ha dichiarato: “La classe media che una volta ha votato per il governo ora lo sta punendo”. Secondo lui ora il presidente se ne deve deve assumere la responsabilità.

Nelle dichiarazioni successive alla sua vittoria, Fernández ha fatto di tutto per sottolineare la sua agenda moderata. “Non siamo mai stati dei pazzi”, ha dichiarato. I suoi consiglieri affermano che non si aspettavano di andare così bene alle primarie, e secondo uno di loro ora Fernández procederà con cautela. “Ogni perdita di valore del peso si tradurrà in prezzi più alti e renderà il suo lavoro di presidente molto più duro”.

Detto questo, potrebbe avere difficoltà a convincere i mercati della sua credibilità. Fernández aveva avvertito negli ultimi giorni della campagna che la svalutazione del peso era in arrivo. Aveva anche promesso di rinegoziare il prestito record di 57 miliardi di dollari, dicendo che in effetti potrebbe fallire con le obbligazioni argentine.

Una domanda irrisolta è quale sarà il ruolo di Cristina Fernández. L’ex presidente ha ricevuto diverse accuse di corruzione (tutte negate); ha mantenuto un profilo basso nella campagna. Sebbene un terzo degli elettori le sia rimasto fedele, tanti non la amano. La sua scelta di candidarsi come vicepresidente, invece di cercare di nuovo il primo posto, sembra essere stato un colpo da maestro.