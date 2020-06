“Non ci sono casi attivi di covid-19 in Nuova Zelanda”, scrive Amelia Wade sul New Zealand Herald, un quotidiano di Auckland. In una conferenza stampa la premier Jacinda Ardern ha confermato che entro la mezzanotte dell’8 giugno il paese passerà al livello uno del suo sistema di allerta su quattro livelli. Il distanziamento sociale sarà incoraggiato, ma non più obbligatorio, non ci saranno limiti ai raduni pubblici, tutte le scuole e i luoghi di lavoro saranno aperti e i trasporti riprenderanno. Le frontiere, invece, resteranno ancora chiuse a tempo indeterminato. Solo i residenti in Nuova Zelanda e i loro familiari stretti possono entrare nel paese, ma devono restare in isolamento per due settimane.