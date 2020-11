Il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha firmato un nuovo decreto per arginare l’epidemia di coronavirus nella notte tra il 3 e il 4 novembre, in seguito a una lunga trattativa con i governatori delle regioni. Il dpcm sarà in vigore dal 5 novembre fino al 3 dicembre e sarà pubblicato il 4 novembre nella gazzetta ufficiale. Secondo il comitato tecnico scientifico, il picco dell’epidemia in Italia sarà intorno al 20 dicembre. Ecco cosa prevede la nuova misura.