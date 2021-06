Israele

Il 13 giugno la knesset ha approvato, con 60 voti a favore e 59 contrari, un governo di coalizione che mette fine all’era del primo ministro Benjamin Netanyahu, al potere da dodici anni. In una prima fase sarà premier Naftali Bennett, leader del partito di destra La casa ebraica, che si alternerà nell’incarico al centrista Yair Lapid. La coalizione è composta da otto partiti: due di sinistra, due di centro, tre di destra e uno arabo.

Regno Unito

Il primo vertice del G7 a cui ha partecipato il presidente statunitense Joe Biden si è concluso il 13 giugno a Carbis Bay con l’impegno comune ad agire contro la pandemia di covid-19, la crisi climatica e le sfide poste dalla Russia e dalla Cina. I leader di Regno Unito, Germania, Francia, Italia, Stati Uniti, Canada e Giappone si sono impegnati a distribuire 870 milioni di dosi di vaccino ai paesi in via di sviluppo e a ridurre del 50 per cento le loro emissioni di gas serra entro il 2030.

Svizzera

Il 13 giugno il 51,59 per cento degli elettori ha bocciato una legge che prevedeva di ridurre le emissioni di anidride carbonica entro il 2030 aumentando le tasse sul gas naturale e sui biglietti d'aereo, mentre il 60,56 per cento ha respinto la proposta di vietare i pesticidi di sintesi usati in agricoltura. Il 56,58 per cento degli elettori ha invece approvato l'aumento del poteri della polizia nella lotta al terrorismo.

Spagna

Il 13 giugno decine di migliaia di persone hanno partecipato a una manifestazione a Madrid per protestare contro la decisione del primo ministro socialista Pedro Sánchez, che potrebbe essere annunciata nelle prossime settimane, di concedere la grazia agli indipendentisti catalani condannati per il tentativo di secessione del 2017. Erano presenti Pablo Casado, leader del Partito popolare, e Santiago Abascal, leader della formazione d’estrema destra Vox.

Grecia

Il tribunale di Chio ha condannato il 13 giugno quattro richiedenti asilo afgani a dieci anni di prigione per aver appiccato i roghi che nel settembre del 2020 hanno distrutto il campo di Moria, sull’isola di Lesbo. Nel campo, il più grande d’Europa, vivevano più di diecimila rifugiati.

Algeria

Il Movimento della società per la pace (Msp), il principale partito islamista, ha rivendicato la vittoria nelle elezioni legislative anticipate del 12 giugno. La commissione elettorale non ha ancora pubblicato i risultati, ma il tasso di partecipazione è stato di appena il 30 per cento a causa del boicottaggio deciso dal movimento di contestazione Hirak e da una parte dell’opposizione.

Nicaragua

Il 13 giugno la polizia ha arrestato cinque leader della dissidenza sandinista, tra cui l’ex guerrigliera Dora María Téllez, del partito d’opposizione Unamos. Dal 2 giugno sono stati arrestati dodici leader di opposizione, tra cui quattro candidati alle elezioni presidenziali del 7 novembre. La prima è stata Cristiana Chamorro, considerata la principale avversaria del presidente Daniel Ortega.