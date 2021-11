Un giorno di ottobre Dilip Das, 62 anni, ha fatto un bagno, ha indossato una camicia nuova regalatagli da suo figlio e ha preparato una ghirlanda di fiori. Poi è partito per il tempio locale a Comilla, una città di trecentomila abitanti nel Bangladesh orientale. Era Durga puja, la festa più importante del calendario indù bengalese. Alla fine della giornata Das è morto, picchiato da una folla inferocita di musulmani. “Qual era il suo peccato?”, si chiede Rupa Das, la moglie. “Era un uomo semplice, un lavandaio”, e aveva sempre vissuto felicemente accanto ai suoi vicini musulmani.

Das è rimasto vittima dei disordini scoppiati quel giorno in Bangladesh, un paese al 90 per cento musulmano. Una copia del Corano è stata trovata in uno dei templi temporanei eretti per il festival a Comilla. Un video che mostra un ufficiale di polizia con il libro sacro islamico, con una voce fuori campo secondo cui il libro è stato salvato da sotto i piedi di un idolo indù, è diventato virale su Facebook e WhatsApp, scatenando un’ondata di attacchi contro gli indù e altre minoranze religiose. Fuori dalla moschea principale di Dhaka, la capitale, una folla di diecimila persone scandiva slogan come: “Impiccate i colpevoli”. In gran parte del paese i rivoltosi musulmani hanno picchiato indù e saccheggiato le loro proprietà. Centinaia di persone sono state ferite e almeno tre sono morte, insieme a quattro manifestanti musulmani uccisi dalla polizia.

Un avvertimento a Modi

L’islam è la religione di stato in Bangladesh. La costituzione, confusamente, afferma anche che lo stato è laico. Il partito al potere Awami league (Lega popolare bengalese) è laico, ma il crescente conservatorismo islamico ha fatto sentire le minoranze religiose insicure, dice Mubashar Hasan della Western Sydney university, in Australia. La stessa Lega popolare bengalese ha corteggiato gli elettori puritani e i gruppi islamisti nei suoi 12 anni al potere. E spesso non ha punito i responsabili degli attacchi, dice Rana Dasgupta del Bangladesh Hindu-Buddhist-Christian unity parishad, un’associazione per la difesa dei diritti umani. Esponenti dell’ala studentesca del partito hanno partecipato ai recenti disordini.

Eppure, nella sua risposta alle violenze, la prima ministra Sheikh Hasina Wajed ha suggerito che è il trattamento dei musulmani da parte dell’India a causare la rabbia verso gli indù in Bangladesh. Il 14 ottobre ha lanciato un avvertimento al premier indiano Narendra Modi e ai suoi sostenitori: “Devono sapere che simili incidenti non devono avvenire in India, perché avrebbero un impatto sul Bangladesh”.