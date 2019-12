L’India resiste al programma nazionalista di Modi

Questa esclusione ha alimentato la collera, perché tra le altre cose è in contraddizione con la costituzione indiana, che nel 1949 i padri della patria hanno voluto laica ed egalitaria. I detrattori della legge ritengono che nei fatti trasformi i musulmani in cittadini di seconda categoria. La questione è evidentemente delicata in un paese che al momento della sua nascita ha vissuto una dolorosa separazione dal Pakistan musulmano, ma dove vivono più di 200 milioni di fedeli dell’islam.

Pur mostrando una moderazione di facciata, Modi porta avanti un programma fedele al movimento che ha permesso la sua ascesa in nome del nazionalismo induista.

Il primo ministro, sicuramente, non si aspettava una reazione così rabbiosa contro la legge, con manifestazioni in molte grandi città e dall’inizio di questa settimana una rivolta universitaria dopo una serie di incidenti violenti a Delhi. Anche in India sono i giovani a esporsi in prima linea contro l’ingiustizia.

La polarizzazione del paese è estrema. La scrittrice Arundathi Roy, attivista di tutte le battaglie, ha paragonato la legge sulla nazionalità alle leggi naziste di Norimberga.

L’India non è l’unico paese asiatico a vivere questo tipo di tensioni. Basta pensare alla Birmania, dove una corrente buddista ha creato la condizioni per la persecuzione dei musulmani rohingya. La leader birmana Aung San Suu Kyi, a cui è stato assegnato un triste premio Nobel per la pace quando resisteva alla dittatura, si trovava di recente all’Aja per difendere il suo paese dall’accusa di genocidio.