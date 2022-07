Sri Lanka

L’11 luglio il presidente Gotabaya Rajapaksa ha raggiunto la base aerea di Katunayake, vicino all’aeroporto internazionale di Colombo, ma gli agenti dell’immigrazione gli hanno impedito d’imbarcarsi per Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Il 9 luglio Rajapaksa era fuggito dal palazzo presidenziale assediato dai manifestanti che da mesi protestano contro la crisi economica e in particolare le carenze di benzina.

Afghanistan-Regno Unito

Secondo un’inchiesta della Bbc pubblicata il 12 luglio, un’unità delle forze speciali britanniche avrebbe ucciso illegalmente cinquantaquattro persone nella provincia di Helmand, nel sud dell’Afghanistan, tra il 2010 e il 2011. Le vittime erano detenuti e uomini disarmati. Il generale Mark Carleton-Smith, che all’epoca era a capo delle forze speciali, è accusato di aver coperto gli omicidi.

Regno Unito

L’11 luglio il Partito conservatore ha comunicato che il successore di Boris Johnson sarà annunciato il 5 settembre. Al momento sono state presentate undici candidature, che saranno ridotte a due entro il 22 luglio. I favoriti sono l’ex ministro delle finanze Rishi Sunak, la segretaria di stato al commercio internazionale Penny Mordaunt e la ministra degli esteri Liz Truss. Il 7 luglio Johnson si è dimesso da leader del partito, precisando che continuerà a svolgere le funzioni di premier fino all’autunno.

Angola-Spagna

Un’autopsia è stata effettuata nel fine settimana sul corpo dell’ex presidente angolano José Eduardo dos Santos, morto l’8 luglio in una clinica di Barcellona, dov’era ricoverato dal 23 giugno in seguito a un arresto cardiaco. L’annuncio è stato dato l’11 luglio dagli avvocati della figlia Tchizé dos Santos, convinta che la morte non sia avvenuta per cause naturali. Dos Santos è stato presidente dell’Angola dal 1979 al 2017.

Iran

L’11 luglio è stato arrestato a Teheran il regista dissidente Jafar Panahi, vincitore del Leone d’oro al festival di Venezia del 2000 e dell’Orso d’oro al festival di Berlino nel 2015. Panahi aveva chiesto la scarcerazione di due colleghi arrestati l’8 luglio, Mohammad Rasoulof e Mostafa Aleahmad.

Stati Uniti

Centinaia di pompieri stanno cercando di estinguere un violento incendio che minaccia le famose sequoie giganti del parco nazionale di Yosemite, nel nord della California. Il rogo, che si è sviluppato il 7 luglio ed è favorito dal clima caldo e secco, ha distrutto finora 950 ettari di vegetazione.