Ucraina-Russia

I tre porti ucraini destinati all’esportazione di cereali hanno ripreso a funzionare il 27 luglio mentre l’esercito ucraino avanza nel sud del paese. Un ponte che collegava la città meridionale di Cherson è ora fuori uso dopo che le forze ucraine lo hanno colpito con razzi a lungo raggio originariamente forniti dagli Stati Uniti. Il ponte ha un’importanza strategica per Mosca: ora migliaia di truppe russe rischiano di essere tagliate fuori dal resto del territorio occupato.

Previsioni economiche

La Federal reserve (Fed) ha dichiarato il 27 luglio che non si tirerà indietro nella sua battaglia contro la più intensa inflazione che abbia colpito gli Stati Uniti dagli anni ottanta. La banca centrale americana ha annunciato un aumento dello 0,75 per cento dei tassi di interesse che porta il costo del denaro tra il 2,25 per cento e il 2,50 per cento. Si tratta del quarto rialzo dall’inizio dell’anno. Il presidente della Fed Jerome Powell ha dichiarato che i tassi di interesse potrebbero continuare ad aumentare, “anche se questo significa un periodo prolungato di debolezza economica e un rallentamento del mercato del lavoro”.

Prevenzione sanitaria

Il 27 luglio il capo dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ha annunciato che più di 18 mila casi di vaiolo delle scimmie sono stati segnalati da 78 Paesi, con il 70 per cento dei casi in Europa e il 25 per cento nelle Americhe. Tedros il 23 luglio ha dichiarato che il vaiolo delle scimmie è un’emergenza sanitaria globale e che “il modo migliore per proteggersi dall’infezione è ridurre il rischio di esposizione”.

Corea del Nord

Pyongyang è pronta a mobilitare il suo deterrente bellico nucleare, ha affermato il leader Kim Jong-un. Parlando a un evento per l’anniversario della guerra di Corea il 27 luglio Kim ha detto che il paese è “pienamente pronto a qualsiasi confronto militare” con gli Stati Uniti, ha riferito l’agenzia di stampa statale coreana Kcna. Il discorso è avvenuto dopo che i funzionari di Seoul e Washington hanno dichiarato che la Corea del Nord ha completato i preparativi per condurre il suo settimo test nucleare, il primo dal 2017.

Iraq

Centinaia di manifestanti, soprattutto seguaci del leader sciita Muqtada al Sadr, hanno assalito l’edificio del parlamento a Baghdad il 27 luglio per protestare contro la candidatura a primo ministro di un esponente di un partito rivale. Il premier Mustafa al Kadhimi ha invitato i manifestanti a lasciare l’edificio mentre cantavano, ballavano e si sdraiavano sui tavoli del parlamento.

Mali

Tre civili e 15 soldati sono stati uccisi durante tre attacchi separati nel sudovest maliano il 27 luglio presumibilmente da terroristi islamici, ha dichiarato l’esercito in un comunicato. Negli ultimi dieci anni, i militanti legati ad al Qaeda e al gruppo Stato islamico hanno ripetutamente fatto irruzione nelle caserme del nord e del centro del paese. I gruppi hanno guadagnato terreno nonostante la presenza delle truppe straniere e delle forze di pace delle Nazioni Unite.

Stati Uniti

“Dovremo fare di più con meno risorse”, ha dichiarato il 27 luglio Mark Zuckerberg, capo di Meta, che per la prima volta ha registrato un calo del fatturato sceso dell’1 per cento a 28,8 miliardi di dollari, a causa della diminuzione delle vendite pubblicitarie nei mesi di maggio, giugno e luglio, e della rivalità di aziende come TikTok.