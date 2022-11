È la sorella “piccola”, meno conosciuta, meno simbolica, della sua vicina gigante, l’Amazzonia. Ma da 25 anni la foresta del Gran Chaco, il secondo bioma più grande del Sudamerica, viene inesorabilmente dissanguata, fauna e flora indietreggiano di fronte alle coltivazioni di soia o di girasoli o davanti agli allevamenti.

Le apparenze sono talvolta ingannevoli. Lungo le interminabili piste del Chaco, massa forestale di un milione di chilometri quadrati tra Argentina (per il 62 per cento), Paraguay (25 per cento) e Bolivia (11 per cento), distese fitte di tipica vegetazione tropicale secca creano l’illusione di un ecosistema inalterato.

Ma addentrandosi oltre questi margini verdi, lunghe lingue di terra disboscate tradiscono la lenta erosione che continua nel silenzio. In alcuni punti, a perdita d’occhio, giacciono alberi di quebrachos, carrubi sradicati da macchinari e in attesa di essere portati via per fare carbone di legna, tannino, mobili o traversine dei binari ferroviari, per le quali questo legno duro è ricercato.

Qui, nel nordest dell’Argentina, a mille chilometri da Buenos Aires, c’è la “frontiera” agricola. Dove un modello agro esportatore, sempre più cruciale per dei paesi avidi di valuta estera, si scontra con un ecosistema indigeno, le sue specie, le sue etnie. E sta vincendo, a poco a poco.

Agricoltura tecnologica

“Nella provincia del Chaco praticamente tutta la superficie era ricoperta da foreste di diverso tipo”, ricorda l’ingegnera agronoma Inès Aguirre, della Red agroforestal Chaco Argentina. “Fino agli anni novanta solo un settore, a sudest, aveva una zona a prevalenza agricola. Ma non appena è apparsa la ‘combo’ tecnologica della soia geneticamente modificata e della semina diretta, con una lavorazione minima del suolo, il Chaco ha cominciato a essere colonizzato e ‘pamperizzato’”, spiega.

“Pamperizzato” significa trasformato in vaste piane di coltivazioni o pascoli, caratteristiche della pampa argentina. Peraltro soia (30 per cento delle esportazione del paese) e mais ogm, marchi di fabbrica dell’Argentina, hanno la specificità di resistere all’aridità, una “manna dal cielo” per il suolo semiarido del Chaco Seco.

Da allora, il ritmo di deforestazione nelle province è stato di circa quarantamila ettari all’anno, con dei picchi di sessantamila, secondo Aguirre. Le immagini dall’alto offrono l’impressionante spettacolo di vasti rettangoli vuoti accanto a rettangoli di fitta vegetazione. “Non dovrebbe accadere, dato che tutte le forme di deforestazione sono ormai sospese nella provincia” in seguito a una moratoria, spiega Noemi Cruz, del settore Foreste di Greenpeace, mentre indica gli alberi abbattuti e raccoglie un pugno di terra polverosa. Terra sulla quale, senza la protezione degli alberi, “l’acqua scivolerà sulla superficie, ma non si infiltrerà più nel suolo durante la stagione delle piogge”.