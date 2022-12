Unione europea

Il 18 dicembre il parlamento europeo e gli stati membri hanno raggiunto un accordo su una riforma del mercato del carbonio al centro del piano climatico dei Ventisette. La riforma, proposta dalla Commissione europea nel 2021, prevede che per coprire le emissioni di gas serra i produttori d’elettricità e le industrie ad alta intensità energetica dovranno acquistare “permessi inquinanti” sul mercato europeo delle quote di emissione (Ets). Le quote totali create dagli stati si ridurranno progressivamente per incentivare il settore industriale a contenere le emissioni.

Israele-Palestina-Francia

Il 18 dicembre la ministra dell’interno israeliana Ayelet Shaked ha ordinato l’espulsione verso la Francia dell’avvocato per i diritti umani francopalestinese Salah Hamouri, arrestato a marzo per presunti legami con il Fronte popolare di liberazione della Palestina (Fplp), che Israele considera un’organizzazione terroristica. Hamouri era tenuto in prigione con lo strumento della detenzione amministrativa, che permette d’incarcerare i sospettati senza incriminazione formale. La Francia ha contestato l’espulsione di Hamouri.

Iraq

Nove poliziotti sono rimasti uccisi il 18 dicembre in un attacco in due fasi condotto dal gruppo Stato islamico vicino a Kirkuk, nel nord del paese. Alcuni miliziani hanno fatto esplodere il veicolo blindato su cui viaggiavano i poliziotti per poi condurre un attacco con armi da fuoco leggere. È morto anche uno degli assalitori.

Tunisia

Il 18 dicembre Ahmed Nejib Shebbi, leader della principale coalizione d’opposizione, ha chiesto le dimissioni del presidente Kaïs Saïed dopo che nelle elezioni legislative del giorno prima il tasso d’affluenza è stato di appena l’8 per cento. Nel luglio 2021 Saïed aveva assunto i pieni poteri destituendo il governo e sospendendo il parlamento.

Thailandia

Il bilancio del naufragio di una nave da guerra tailandese, avvenuto nella notte tra il 18 e il 19 dicembre a causa di una tempesta nel golfo della Thailandia, è di trentuno dispersi e settantacinque persone soccorse su 106 membri dell’equipaggio. La Htms Sukhotai è colata a picco poco dopo la mezzanotte.

Fiji

Secondo i risultati definitivi delle elezioni legislative del 14 dicembre, pubblicati il 18 dicembre, il partito FijiFirst del primo ministro Frank Bainimarama e la coalizione d’opposizione guidata da Sitiveni Rabuka hanno ottenuto entrambi ventisei seggi sui 55 del parlamento. Sia Bainimarama sia Rabuka stanno cercando il sostegno del Partito socialdemocratico guidato da Viliame Gavoka, che ha ottenuto tre seggi.

Calcio

Il 18 dicembre l’Argentina è diventata campione del mondo per la terza volta dopo aver battuto la Francia ai rigori nella finale disputata allo stadio Lusail di Doha, in Qatar. I tempi supplementari si erano conclusi 3 a 3. Il capitano dell’Argentina Lionel Messi è stato nominato miglior giocatore della manifestazione. Ai prossimi mondiali, che si svolgeranno nel 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti, parteciperanno per la prima volta quarantotto squadre.