Afghanistan

I taliban hanno arrestato cinque donne che partecipavano a una protesta nella capitale afgana, Kabul, contro il divieto di frequentare le università. Arrestati anche tre giornalisti. Le proteste sarebbero avvenute anche nella provincia di Takhar. Le guardie hanno impedito a centinaia di donne di entrare nelle università, il giorno successivo all’annuncio del divieto. Le ragazze sono già state escluse dalla maggior parte delle scuole secondarie: il nuovo divieto è stato attuato con effetto immediato dal ministro dell’istruzione che ha diramato l’ordine alle università pubbliche e private di vietare alle donne la frequenza.

Spagna

Madrid ha approvato una legge sui diritti dei transgender che consente a chiunque abbia almeno 16 anni di cambiare sesso sulla propria carta d’identità. La norma è stata approvata con 188 voti favorevoli e 150 contrari, e ora passa al senato per l’approvazione definitiva. Il cambiamento è stato voluto dal partito di sinistra Podemos, parte di un governo di coalizione con il Partito socialista del primo ministro Pedro Sánchez. Tuttavia, il disegno di legge ha diviso i movimenti femministi spagnoli.

Giordania

Continuano le proteste e gli scioperi in Giordania per il peggioramento della situazione economica nel paese, in particolare per l’aumento del prezzo del carburante. Il 15 dicembre un alto ufficiale di polizia è stato ucciso nella città meridionale di Maan durante gli scontri con i manifestanti e il 20 dicembre tre agenti di polizia sono stati uccisi durante un raid nel nascondiglio del sospetto assassino del primo poliziotto. Il governo ha represso le manifestazioni, in particolare dopo le morti a Maan, e ha dispiegato la polizia antisommossa in tutto il paese, ha sparato gas lacrimogeni per disperdere la folla. Le autorità hanno finora arrestato 44 persone coinvolte nelle proteste che nel weekend hanno raggiunto anche la capitale, Amman.

Unione europea

L’ex vicepresidente del parlamento europeo Eva Kaili, detenuta dal 9 dicembre scorso nell’ambito dell’inchiesta sul Qatargate, dovrà restare ancora in carcere per almeno un mese. Lo ha deciso la procura federale belga il 22 dicembre che in una nota ha scritto: “Con ordinanza emessa questa mattina, la camera di consiglio ha prorogato di un mese la carcerazione preventiva di Eva Kaili”.

Germania

Un agente dei servizi segreti tedeschi, sospettato di aver trasmesso informazioni alla Russia, è stato arrestato. Lo ha annunciato la procura federale. Il cittadino tedesco Carsten L., agente dei servizi segreti federali (Bnd), è sospettato di “alto tradimento”, ha scritto la procura di Karlsruhe, che ha detto di aver perquisito l’appartamento e l’ufficio dell’indagato.

Corea del Nord

Gli Stati Uniti hanno accusato Pyongyang di avere violato la risoluzione del consiglio di sicurezza dell’Onu che vieta di vendere armi al gruppo di mercenari Wagner. La Reuters scrive che il gruppo Wagner avrebbe preso in consegna un carico di armi dalla Corea del Nord destinato alle forze russe in Ucraina. La fonte sarebbe un alto funzionario dell’amministrazione statunitense rimasto anonimo.

Stati Uniti

La commissione del congresso negli Stati Uniti che indaga sull’attacco al congresso del 6 gennaio 2021 ha pubblicato il suo rapporto finale. Le 845 pagine attribuiscono la colpa dell’assalto all’ex presidente Donald Trump, accusato di “cospirazione” per ribaltare la sua sconfitta elettorale. L’ex assistente della Casa bianca, Cassidy Hutchinson, ha descritto le pressioni che avrebbe ricevuto per farla desistere dal rilasciare testimonianze dannose per Trump.