Messico

Nella notte tra il 27 e il 28 marzo un incendio in un centro di detenzione per migranti a Ciudad Juárez, nel nord del paese, ha causato la morte di almeno 39 persone. Altre 29 sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. Tutte provenivano dall’America Centrale e meridionale. Secondo la ricostruzione fornita dal presidente messicano Andrés Manuel López Obrador, l’incendio sarebbe scoppiato in seguito a una protesta di un gruppo di migranti a cui era stato comunicato che sarebbero stati rimpatriati.

Francia

La corte di cassazione il 28 marzo ha confermato la decisione già presa dalla corte d’appello di Parigi di negare l’estradizione in Italia dei dieci ex militanti di estrema sinistra che nel 2021 erano stati arrestati per reati di violenza politica commessi negli anni settanta e ottanta, e successivamente liberati. Le estradizioni erano state richieste dal governo italiano nel 2021.

Unione europea

In Europa sarà vietata la vendita di auto a benzina e diesel a partire dal 2035: lo hanno deciso i ministri dei 27 paesi dell’Unione riuniti a Bruxelles il 28 marzo, dopo un lungo negoziato con la Germania. La Polonia ha votato contro, mentre l’Italia, la Bulgaria e la Romania si sono astenute.

Taiwan

L’ex presidente Ma Ying-jeou, nel corso di uno storico viaggio in Cina, il 28 marzo ha invitato Pechino e Taipei a lavorare insieme per la pace. Una posizione favorevole alla riunificazione, in contrasto con la visione dell’attuale presidente Tsai Ing-wen, che il 29 marzo, durante uno scalo aereo, incontrerà negli Stati Uniti il portavoce della camera, il repubblicano Kevin McCarthy.

Birmania

La commissione elettorale controllata dalla giunta militare il 28 marzo ha annunciato che il partito di Aung San Suu Kyi sarà sciolto per non essersi registrato secondo quanto previsto da una nuova legge elettorale. Il partito della Lega nazionale per la democrazia è tra i quaranta partiti politici che non sono riusciti a rispettare le nuove regole stabilite dal governo per le elezioni, ha dichiarato Myawaddy tv.

Cina

L’azienda Alibaba ha annunciato il 28 marzo il progetto di separare le sue attività in sei diverse unità operative. La riorganizzazione trasformerà il colosso cinese in una holding: la casa madre manterrà il controllo delle attività di commercio online più redditizie, mentre logistica, cloud e servizi locali saranno affidati ad altre aziende.

Israele

Tre persone sono state arrestate il 28 marzo dopo che gruppi di estrema destra sono stati filmati mentre attaccavano cittadini palestinesi a Gerusalemme. Un uomo è stato picchiato “selvaggiamente” durante gli attacchi avvenuti il 27 marzo, al termine di una giornata di proteste contro la riforma della giustizia voluta dal governo, che poi è stata sospesa.