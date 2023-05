Ucraina-Russia

Il 23 maggio Vyacheslav Gladkov, governatore della regione russa di Belgorod, ha annunciato che una persona è morta e tredici sono rimaste ferite nel corso di un’incursione armata di combattenti provenienti dall’Ucraina, avvenuta il giorno prima. Il ministero della difesa russo ha poi affermato che l’esercito ha neutralizzato, grazie all’aviazione e all’artiglieria, il gruppo che aveva condotto l’incursione. Kiev ha smentito il suo coinvolgimento.

Russia-Stati Uniti

Il 23 maggio un tribunale di Mosca ha prolungato fino al 30 agosto la detenzione provvisoria di Evan Gershkovich, un giornalista statunitense del Wall Street Journal arrestato a marzo con l’accusa di spionaggio. Il dipartimento di stato statunitense ha reagito lanciando un appello per la sua “liberazione immediata”, insieme a quella dell’ex marine Paul Whelan, arrestato nel dicembre 2018.

Stati Uniti

Il governatore repubblicano della Florida Ron DeSantis annuncerà il 24 maggio la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2024 nel corso di una conversazione in diretta su Twitter con Elon Musk. DeSantis, 44 anni, è considerato il principale avversario di Donald Trump per l’investitura del Partito repubblicano, ma l’ex presidente è attualmente in testa nei sondaggi.

Guyana

Il 23 maggio la polizia ha affermato che l’incendio costato la vita a diciotto studentesse e a un bambino di cinque anni in un dormitorio scolastico nella cittadina mineraria di Mahdia è stato appiccato da un’adolescente a cui era stato confiscato lo smartphone. Il rogo si è verificato la sera del 21 maggio.

Australia-India

Il 24 maggio, nel corso di una visita del primo ministro indiano Narendra Modi a Sydney, i governi di Australia e India hanno annunciato la firma di un accordo migratorio che promuoverà la mobilità reciproca di studenti, laureati, ricercatori e uomini d’affari. Circa 250mila indiani si sono trasferiti in Australia dal 2016.

Timor Leste

Secondo i risultati ufficiali delle elezioni legislative del 21 maggio, pubblicati il 23 maggio, il Congresso nazionale per la ricostruzione di Timor Leste (Cnrt, opposizione) ha ottenuto la maggioranza relativa dei voti. La formazione guidata dall’ex presidente Xanana Gusmao, eroe dell’indipendenza, ha ottenuto il 41,6 per cento dei voti, contro il 25,7 per cento del Fronte rivoluzionario di Timor Leste indipendente (Fretilin, al potere). Gusmao avvierà le trattative per formare un governo di coalizione.