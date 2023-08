Russia-Ucraina

Il proprietario della milizia privata russa Wagner, Evgenij Prigožin, sarebbe morto il 23 agosto nello schianto dell’aereo su cui viaggiava insieme ad altre dieci persone. La Wagner a giugno è stata protagonista di un atto di ribellione fallito contro il Cremlino. I canali social e gli edifici delle sedi della milizia mostrano simboli a lutto, mentre le autorità russe non hanno ancora confermato ufficialmente l’identificazione dei corpi recuperati e hanno aperto un’inchiesta. Nello stesso giorno è stata annunciata la rimozione da capo dell’aviazione russa del generale Sergej Surovikin, ritenuto un sostenitore di Prigožin. Il 23 agosto, inoltre, le autorità ucraine hanno denunciato che un attacco con droni russi ha colpito una scuola della città di Romny, nell’Ucraina centrorientale, uccidendo il direttore, il vicedirettore, il segretario e un bibliotecario. Lo stesso giorno il governatore della città russa di Belgorod ha denunciato che un drone ucraino ha colpito un ospedale uccidendo tre persone. Il 24 agosto un tribunale di Mosca ha prolungato di tre mesi, fino al 30 novembre, la detenzione del giornalista statunitense Evan Gershkovich, corrispondente del Wall Street Journal, arrestato a marzo con l’accusa di “spionaggio”.

Giappone

Il 24 agosto è cominciato lo sversamento nell’oceano Pacifico delle acque radioattive della centrale nucleare di Fukushima Daiichi. Tokyo prevede di scaricare gradualmente nell’oceano più di 1,3 milioni di tonnellate di acqua dell’impianto provenienti da acque piovane, sotterranee e da iniezioni necessarie per raffreddare i noccioli dei reattori fusi dopo lo tsunami che devastò la costa nordorientale del paese nel marzo 2011, provocando la morte di oltre 20mila persone. Secondo l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), che ha dato il via all’operazione a luglio, il contenuto di trizio rientra nei limiti di sicurezza per la vita marina, ma le associazioni ambientaliste e i pescatori dell’area non sono d’accordo. Il primo sversamento, che dovrebbe durare 17 giorni, ha sollevato le critiche della Cina, che ha interrotto l’importazione di profotti ittici giapponesi. In Corea del Sud sono stati arrestati alcuni manifestanti che protestavano davanti all’ambasciata del Giappone.

Stati Uniti

L’ex presidente Donald Trump si costituirà il 24 agosto nella prigione di Fulton, (Atlanta, Georgia) per le formalità dell’arresto in base al procedimento in cui è accusato del tentativo di sovvertire il risultato delle elezioni del 2020 in Georgia. Trump sarà rilasciato pagando una cauzione di 200mila dollari. La stessa procedura è stata seguita il giorno prima anche dal suo avvocato, confidente ed ex sindaco di New York, Rudy Giuliani, che ha pagato una cauzione di 150mila dollari.

India

Il rover indiano Pragyan è atterrato il 23 agosto sul polo sud della Luna, una zona ancora poco esplorata del satellite della Terra. Il rover a sei ruote, alimentato a energia solare, effettuerà rilievi cartografici e trasmetterà immagini e dati scientifici nell’arco delle due settimane della missione Chandrayaan-3.

Sudafrica

Al vertice in corso a Johannesburg dei paesi Brics (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica) il 24 agosto il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha annunciato, l’ingresso nell’organizzazione di altri sei paesi dal 1 gennaio 2024: si tratta di Iran, Argentina, Egitto, Etiopia, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. La notizia è stata data nel giorno di chiusura del vertice e Ramaphosa ha dichiarato che le discussioni per giungere alla decisione sono durate un anno. Il gruppo è stato creato nel 2009, oggi rappresenta il 40 per cento della popolazione mondiale e nel suo insieme produce un quarto del prodotto interno lordo globale.