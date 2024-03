Dall’Italia all’Irlanda, dalla Francia alla Polonia: tutti i paesi europei stanno affrontando una crisi abitativa. Il numero dei senzatetto è in aumento. Ma in molti casi il problema tocca anche persone con un lavoro, che però devono scegliere tra la spesa e l’affitto perché i loro stipendi non bastano più a tenere il passo con l’aumento del costo della vita.

La nuova puntata del notiziario video Europa Settegiorni, che racconta ogni settimana la vita nelle società del continente, fa il punto sul diritto alla casa, con un reportage dal Portogallo, dove il turismo ha fatto aumentare enormemente gli affitti, ma anche spiegando che alcuni paesi, come la Finlandia, sono riusciti ad affrontare il fenomeno di chi finisce per strada con politiche concrete ed efficaci.