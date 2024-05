L’Unione europea è troppo costosa per alcuni e troppo redditizia per altri? I parlamentari europei servono davvero a qualcosa? Bruxelles è solo una macchina burocratica per produrre norme lontane dalla realtà quotidiana dei cittadini?

A poche settimane dalle elezioni europee, la nuova puntata del notiziario video Europa Settegiorni analizza questi tre luoghi comuni sull’Unione. E spiega perché sono così diffusi e come si può ragionare sui difetti dell’Europa senza perdere la fiducia nelle sue capacità e nelle sue potenzialità.