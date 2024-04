A Cipro, come in altri stati dell’Unione, le politiche migratorie sono al centro della campagna elettorale per le elezioni europee del 9 giugno. Gli estremisti di destra, in particolare, sostengono che il paese non può accogliere altri rifugiati e usano il tema per guadagnare influenza sulla popolazione. Secondo i sondaggi alle europee il partito nazionalista Elam potrebbe diventare la terza forza, subito dopo i due partiti al governo, conquistando per la prima volta uno dei seggi riservati a Cipro al parlamento di Strasburgo.

Questo reportage è realizzato dalla televisione franco-tedesca Arte e fa parte del progetto Europa settegiorni.