Con l’inizio della campagna elettorale per le elezioni europee i candidati sono alla ricerca di voti, in particolare di quelli dei giovani tra i 18 e i 24 anni, e i partiti di estrema destra stanno sfruttando al meglio TikTok per cercare di conquistarli. Nei sondaggi i sovranisti e i populisti crescono, e in parallelo aumenta la loro presenza sui social network.

La nuova puntata del notiziario video Europa Settegiorni, che racconta ogni settimana la vita nei paesi dell’Unione, spiega come gli estremisti usano i social per attirare nuovi elettori e il ruolo che potrebbe avere il voto dei giovani alle europee del prossimo giugno.