Il costo del petrolio è salito, da circa 70 dollari, a più di cento dollari al barile e anche i prezzi del gas naturale sono aumentati rapidamente in gran parte del mondo. I paesi arabi hanno deviato quanto più carburante possibile verso gasdotti e oleodotti, ma si prevede che i prezzi rimarrano alti.

La Repubblica islamica ha reagito bloccando quasi tutto il traffico nello stretto di Hormuz, una rotta attraverso cui passa un quinto del petrolio mondiale e un quinto delle forniture di gas via mare, colpendo giacimenti di petrolio e gas con droni e missili.

Nonostante i continui attacchi alle politiche per il clima e il motto “ drill, baby, drill ” , il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dato un enorme impulso alla rivoluzione verde attaccando l’Iran.

Fino alla metà delle importazioni di petrolio e gas naturale dell’India passa dalla stessa rotta, tanto che alcuni ristoranti hanno dovuto limitare i menù a causa della carenza di gas da cucina. “L’Asia sta vivendo il suo ‘momento Ucraina’”, afferma Butler-Sloss.

Ora la regione più vulnerabile è l’Asia, che riceve quattro quinti del petrolio e del gas naturale liquefatto (gnl) trasportati attraverso lo stretto di Hormuz. Giappone e Corea del Sud dipendono dallo stretto per il 70 per cento del loro petrolio, e Taiwan per un terzo del suo gas naturale.

Da allora, la capacità annuale di installazione del solare nell’Unione europea è più che raddoppiata e quella del Regno Unito è aumentata di circa due terzi. Anche l’energia eolica ha continuato a crescere. Le rinnovabili rappresentano oggi circa il 45 per cento della capacità energetica globale.

Gli effetti di questa crisi energetica avranno conseguenze ancora più vaste dell’invasione russa dell’Ucraina nel 2022, che ha ridotto i flussi di petrolio e gas russi verso l’Europa.

“Il conflitto in Iran sarà quasi certamente un acceleratore della transizione energetica”, dice Sam Butler-Sloss di Ember. “Con l’aumento dei prezzi e la crescente consapevolezza della fragilità del sistema basato sui combustibili fossili, diventa sempre più evidente che i paesi devono trovare forme di energia più sicure. E in qualsiasi posto del mondo ci sono sole e vento in abbondanza”.

A breve termine le emissioni di gas serra potrebbero perfino aumentare perché paesi come Giappone e Corea del Sud hanno cominciato a produrre più energia dal carbone, che è due volte più inquinante del gas naturale. Stanno anche aumentando la produzione di energia dalle centrali nucleari esistenti.

Seoul si è però impegnata ad accelerare i finanziamenti, le autorizzazioni e l’accesso alla rete per i progetti eolici e solari e il primo ministro indiano Narendra Modi ha dichiarato l’11 marzo che il solare e i veicoli elettrici aiuteranno a ridurre la dipendenza del paese dalle importazioni di combustibili.

“Le economie asiatiche stanno avendo un brusco risveglio, proprio come l’Europa quattro anni fa”, afferma Pavel Molchanov della società di investimenti Raymond James & Associates. “Un risveglio che spingerà verso una maggiore presenza delle rinnovabili nel mix elettrico perché, di nuovo, le forniture di combustibili fossili sono a rischio”.