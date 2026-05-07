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Il Mondo è il podcast quotidiano di Internazionale: ogni giorno due notizie scelte e raccontate dai giornalisti e dalle giornaliste della redazione e dalle persone che collaborano con Internazionale. Il Mondo è disponibile tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 6.30, sulle principali piattaforme di ascolto e sul sito di Internazionale.

Internazionale Kids

Il tempo segreto delle api

Le api vivono in società organizzate e ogni gruppo ha i suoi ritmi: alcune specie sono più mattiniere, altre restano attive per tutta la giornata. Studiare il loro comportamento è fondamentale anche per proteggere l’agricoltura e gli ecosistemi.⁠

Internazionale Extra Large

La guerra a cui nessuno credeva

Negli ultimi mesi del 2021 i servizi d’intelligence di Stati Uniti e Regno Unito

sapevano che la Russia avrebbe attaccato l’Ucraina. Ma i paesi europei, e soprattutto Kiev, non hanno preso sul serio i loro avvertimenti. Un’inchiesta

del giornalista britannico Shaun Walker. In edicola, 76 pagine, 7 euro.