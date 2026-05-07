Internazionale.it
Nuova corsa all’oro nero
Nella regione dell’Ogoniland, in Nigeria, decenni di estrazione petrolifera hanno provocato gravi danni ambientali e nessun beneficio per la popolazione. Ma ora il governo nigeriano ha intenzione di riprendere le trivellazioni, sospese dal 1993. Il reportage di Lorenzo Bagnoli, Davide Lemmi e Marco Simoncelli.
Asia
La Cina rende la vita impossibile a Taiwan
Il presidente taiwanese doveva andare in Eswatini, in Africa. Pechino ha provato a impedirlo in ogni modo.
Africa
Candidarsi alle elezioni è un privilegio per ricchi
Molti paesi africani stanno alzando le quote richieste ai candidati per presentarsi alle elezioni.
Europa
Perché i giovani si sentono così soli
Come si spiega questo fenomeno e cosa si può fare per affrontarlo.
Ambiente
La scommessa di un apicoltore di Buenos Aires
La capitale argentina vuole proteggere gli alveari che si formano in città su edifici, balconi e alberi.
Musica
Cosmo risale alla fonte
Il nuovo disco del cantautore di Ivrea non somiglia a nient’altro nel panorama italiano.
Sessualità
Un drink con la dog sitter
“Sono una donna queer non monogama. Vivo con il mio partner primario, un cane e un gatto. E ho una cotta per la mia dog sitter”.
Podcast
Il Mondo è il podcast quotidiano di Internazionale: ogni giorno due notizie scelte e raccontate dai giornalisti e dalle giornaliste della redazione e dalle persone che collaborano con Internazionale. Il Mondo è disponibile tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 6.30, sulle principali piattaforme di ascolto e sul sito di Internazionale.
Internazionale Kids
Il tempo segreto delle api
Le api vivono in società organizzate e ogni gruppo ha i suoi ritmi: alcune specie sono più mattiniere, altre restano attive per tutta la giornata. Studiare il loro comportamento è fondamentale anche per proteggere l’agricoltura e gli ecosistemi.
Internazionale Extra Large
La guerra a cui nessuno credeva
Negli ultimi mesi del 2021 i servizi d’intelligence di Stati Uniti e Regno Unito
sapevano che la Russia avrebbe attaccato l’Ucraina. Ma i paesi europei, e soprattutto Kiev, non hanno preso sul serio i loro avvertimenti. Un’inchiesta
del giornalista britannico Shaun Walker. In edicola, 76 pagine, 7 euro.
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