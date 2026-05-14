Internazionale.it
Che fare con l’estrema destra
Il concetto di “cordone sanitario” è nato in Europa negli anni ottanta per rifiutare qualsiasi rapporto con i partiti di estrema destra in ascesa. Oggi le forze sovraniste e nazionaliste sono forti in molti paesi e, se non sono al governo, potrebbero andarci presto. Come si affronta questa nuova realtà?
Medio Oriente
La nuova guerra fredda del golfo Persico
La spaccatura tra Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita renderà più difficile l’equilibrio della regione quando il conflitto in Iran sarà finito.
Italia
Divieto di manifestare
Come sono cambiate le proteste e come sono nate le leggi che criminalizzano il dissenso.
Americhe
Gli Stati Uniti tengono d’occhio Cuba
I voli di ricognizione delle forze armate statunitensi al largo di Cuba si moltiplicano.
Salute
Quanto rischia di diffondersi l’hantavirus
Si è aperto un nuovo capitolo nella gestione di questa emergenza.
Cultura
Alla Biennale di Venezia l’arte non è neutrale
Il dibattito sui rapporti tra l’arte e la politica si risolve da sé quando i padiglioni nazionali e gli artisti sono scelti dai governi.
Il consulente etico
Dovrei dire a mia madre che per me papà era gay?
La risposta del filosofo Kwame Anthony Appiah.
Podcast
Il Mondo è il podcast quotidiano di Internazionale: ogni giorno due notizie scelte e raccontate dai giornalisti e dalle giornaliste della redazione e dalle persone che collaborano con Internazionale. Il Mondo è disponibile tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 6.30, sulle principali piattaforme di ascolto e sul sito di Internazionale.
Internazionale Kids
Il tempo segreto delle api
Le api vivono in società organizzate e ogni gruppo ha i suoi ritmi: alcune specie sono più mattiniere, altre restano attive per tutta la giornata. Studiare il loro comportamento è fondamentale anche per proteggere l’agricoltura e gli ecosistemi.
Internazionale Extra Large
La guerra a cui nessuno credeva
Negli ultimi mesi del 2021 i servizi d’intelligence di Stati Uniti e Regno Unito
sapevano che la Russia avrebbe attaccato l’Ucraina. Ma i paesi europei, e soprattutto Kiev, non hanno preso sul serio i loro avvertimenti. Un’inchiesta
del giornalista britannico Shaun Walker. In edicola, 76 pagine, 7 euro.
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