Darja Šipilova aveva 28 anni e lavorava come tecnica di laboratorio all’Istituto di ricerca contro la peste della Siberia e dell’Estremo Oriente, a Šelechov, nella regione di Irkutsk, in Russia. È morta il 2 ottobre in un ospedale regionale. Il Rospotrebnadzor, l’agenzia federale russa per la salute pubblica, ha parlato di una “polmonite di causa non determinata” e ha affermato che “analisi approfondite non hanno rilevato nei campioni della paziente microrganismi legati alla sua attività professionale”, riporta il sito locale Irkutsk Segodnja citando l’agenzia russa Tass.

Aleksej Tsydenov, governatore della vicina repubblica di Burjazia, ha invece dichiarato che la donna è morta “forse di peste”. Da allora, in tutto il mondo si teme un focolaio di peste polmonare e c’è perfino chi ipotizza che il laboratorio lavorasse ad armi biologiche.

Le informazioni arrivate dalla Russia sono “incomplete, confuse e contraddittorie”, scrive Science. Secondo i mezzi d’informazione russi circa duecento persone sono state messe sotto osservazione medica. Sul suo canale Telegram Pavel Stepanov, giornalista di Irkutsk, ha scritto che l’addetta al laboratorio aveva rotto per sbaglio una provetta prima di ammalarsi e “il problema è che ha nascosto l’incidente”. Nessuna di queste notizie è stata confermata. Il 6 ottobre le autorità russe hanno annunciato che tra i contatti della donna non è stato individuato nessun caso di peste.