- Una terapia genica sperimentale ha ridotto del 90 per cento le crisi epilettiche.
- In una tomba in Siberia sono state trovate tracce del consumo di cannabis risalenti a 2.800 anni fa.
- Alcuni scienziati dicono di aver trovato per la prima volta le tracce dei globuli rossi di un dinosauro.
- I danni ambientali dell’inquinamento acustico dovuto alle attività umane sono più gravi e diffusi di quanto si pensasse.
- I fuochi d’artificio sono una minaccia sottovalutata per la salute pubblica.
- L’alta concentrazione di microplastiche sta cambiando il colore dell’oceano Pacifico.
- Su Marte l’attività vulcanica potrebbe essere ancora in corso, aumentando le probabilità che forme di vita microbiche siano sopravvissute nel sottosuolo.
- In un esperimento sulla stazione spaziale cinese è stata raggiunta la temperatura più bassa di sempre.
- Il telescopio spaziale Swift è bruciato nell’atmosfera dopo 22 anni in orbita.
- Quattro minuti di intensa attività fisica al giorno potrebbero essere sufficienti a dimezzare il rischio di demenza.
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