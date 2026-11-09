Ci hanno ucciso. Il 9 novembre spegniamo le luci della redazione in cui abbiamo lavorato per trent’anni, spegniamo i server e ce ne andiamo. Il giornale non esiste più. Le autorità e i servizi di sicurezza russi ci hanno costretto a chiudere. Questi trent’anni di vita condivisi con il nostro paese e con i suoi cittadini sono finiti, lasciandoci senza casa, senza risorse economiche e sotto la costante minaccia della repressione. I tre decenni che abbiamo trascorso insieme sono stati per lo più felici. I nostri lettori, i nostri articoli e i nostri film ci hanno dato senso e speranza. A volte, però, questi anni sono stati anche disperatamente tristi e amari. Sotto l’attuale regime – e non durante i caotici anni novanta – sei dei nostri colleghi sono stati uccisi per aver fatto il loro dovere, professionale e civico: Igor Domnikov, Jurij Ščekočichin, Anna Politkovskaja, Stas Markelov, Anastasija Baburova e Natalja Estemirova. Abbiamo resistito finché abbiamo potuto, ma ora ci hanno cacciato di casa e la nostra piattaforma per le donazioni, che ci permetteva di ricevere sostegno finanziario dai lettori, è stata chiusa. Siamo stati privati di tutte le nostre risorse. Tutte.

Siamo vittime di una campagna coordinata. Le banche che ci hanno tagliato fuori si limitano a dire che seguono le loro regole interne. Non dicono però che queste regole sono state dettate dall’Fsb, il servizio di sicurezza russo, che ormai si è infiltrato in qualsiasi organizzazione. Considera il paese il suo feudo personale. Dall’inizio della cosiddetta operazione militare speciale in Ucraina, con l’introduzione del reato di “discredito delle forze armate”, non abbiamo più potuto raccontare gli eventi più delicati e tragici del nostro tempo. La censura è stata estesa a ogni ambito della vita civile. Il nostro sito è stato bloccato, la nostra licenza è stata revocata e la nostra tipografia è stata sequestrata. Ci è stato vietato di pubblicare il giornale, in qualsiasi forma. Molti dei nostri colleghi sono stati costretti a fuggire dal paese. Al nostro editore ed ex direttore Dmitrij Muratov, premio Nobel per la pace nel 2021, è stata gettata in faccia della vernice mescolata a un solvente chimico. Ha rischiato di perdere la vista, mentre i responsabili non hanno subìto alcuna conseguenza legale. Le autorità hanno bollato lui e l’intero giornale come “agenti stranieri”.

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La nostra giornalista Elena Milašina è stata rapita e picchiata selvaggiamente in Cecenia. Oleg Roldugin è stato arrestato e dovrà affrontare un processo semplicemente per aver cercato di raccogliere informazioni. I nostri uffici sono stati perquisiti, come anche l’appartamento di Sergej Sokolov, il nostro direttore. Per quasi cinque anni siamo riusciti comunque a portare avanti il nostro lavoro nonostante la crescente pressione dei servizi di sicurezza. Ma ora è finita. Ci siamo ritrovati sotto un fuoco incrociato.

Questa storia non è solo nostra. È la storia di un paese e di una società che vengono sistematicamente calpestati. I responsabili sono l’Fsb, il ministero della giustizia, la procura generale e gli altri che hanno usurpato il potere. Di fatto in Russia è stata instaurata una dittatura militare. Sostengono di difendere l’ordine costituzionale, ma in realtà hanno instaurato un ordine incostituzionale. La costituzione è stata violentata, torturata, imbavagliata e gettata in prigione per tanti anni, proprio come migliaia di cittadini che ne chiedevano semplicemente il rispetto. Decine di migliaia di cittadini russi sono stati costretti a fuggire dal paese, lasciandosi alle spalle le loro case e dirigendosi verso l’ignoto. Non cercate di consolarvi sostenendo che “queste non sono le purghe di Stalin”, o che la repressione in corso sia più apparente che reale. È una repressione di stato a tutti gli effetti. Sono esseri umani quelli che stanno morendo in cella. Punto. La vita umana ha perso il suo significato. La stessa parola “costituzione” suscita ilarità, anche tra i giudici. Anzi, soprattutto tra i giudici. Nessuno la considera davvero la legge fondamentale dello stato. Perfino la propaganda di stato ha smesso di riferirsi al presidente come al “garante della costituzione”. I diritti umani e le libertà sono stati aboliti nel nostro paese, e difenderli è ormai considerato un crimine. Le elezioni e gli organi elettivi sono stati di fatto smantellati. La società civile è stata schiacciata. La libertà di coscienza e la dignità umana sono state calpestate. La vita privata è stata stravolta.

Il vero tradimento

L’articolo 29 della costituzione, che recita “la censura è vietata”, oggi suona come una beffa crudele. L’autonomia del potere giudiziario è stata cancellata, insieme allo stato di diritto e al concetto stesso di giustizia. Avere opinioni personali è considerato alto tradimento. Ma il vero tradimento è quello di uno stato che calpesta la costituzione. E questo tradimento è in corso da anni, davanti agli occhi del mondo intero. L’eliminazione di Novaja Gazeta ne è l’ennesima dimostrazione. Negli ultimi trent’anni è di questo che abbiamo scritto, finché abbiamo potuto. Ed è per questo che ci hanno ucciso. Grazie a tutti quelli che hanno ascoltato la nostra voce.