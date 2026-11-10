“Sei morti e almeno dieci feriti gravi: è il bilancio dell’attentato terroristico di Cracovia, il primo nella storia della Polonia contemporanea. L’autore, un ventiquattrenne di Ostrowiec Świętokrzyski, ha sparato con un fucile contro passanti scelti a caso mentre attraversava in auto la piazza del Mercato e le strade della città vecchia. Poco prima aveva ucciso i genitori e la sorella a Ostrowiec. È stato fermato dopo pochi minuti da due agenti di una pattuglia. Nello scontro a fuoco con il terrorista, i poliziotti hanno riportato gravi ferite.

L’attentatore è stato ferito ed è morto il 9 novembre. Gli inquirenti stanno accertando le motivazioni del suo gesto e stanno cercando di capire se sia stato aiutato da qualcuno”. Così Gazeta Wyborcza racconta l’attentato di Cracovia del 7 novembre, compiuto da Michał Oksiński, un ventiquattrenne affascinato dalle ideologie ultranazionaliste e di estrema destra.

“Guardiamo i filmati di Cracovia. L’eroismo dei poliziotti – che senza esitare si sono lanciati a fermare il terrorista, salvando così la vita a decine di persone – suscita la nostra ammirazione e il nostro più profondo rispetto. Così come la dedizione dei medici e delle altre persone che si trovavano per caso in piazza del Mercato e si sono subito precipitate a soccorrere i feriti”, prosegue il quotidiano polacco. “La portata della tragedia è sconvolgente. Fino a oggi consideravamo la Polonia un paese libero da qualsiasi forma di terrorismo. Chi veniva dall’estero apprezzava il fatto che da noi ci si sentisse al sicuro. Da un decennio vivevamo nella paura di un attacco dall’esterno. Sabato, invece, a uccidere è stato un cittadino polacco”.