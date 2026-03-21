Fedele all’unico principio che lo guida – “La mia moralità. La mia mente è l’unica cosa che può fermarmi” – Donald Trump continua a incendiare il mondo. Mentre vanno letteralmente a fuoco i pozzi e i depositi di petrolio e gas naturale in Medio Oriente, mentre lo stretto di Hormuz è ancora paralizzato e aziende e persone comuni cominciano a fare i conti con l’aumento dei prezzi dell’energia, i governi fanno a gara per accaparrarsi le scorte di greggio e gas in circolazione e cercano di capire a quali fonti si possa ricorrere per compensare gli effetti della guerra in Iran e garantire la propria sicurezza energetica. Hanno sicuramente più vantaggi i paesi che dispongono del nucleare e di una buona produzione di energia rinnovabile; per tutti gli altri, spesso, la scelta più immediata è puntare sul carbone, la fonte più inquinante. Una cattiva notizia per l’ambiente.

Il problema riguarda soprattutto l’Asia, ma non solo. Il 16 marzo il governo della Corea del Sud ha dichiarato che innalzerà la soglia massima per la generazione di elettricità con il carbone (finora fissata all’80 per cento della capacità) e rafforzerà la produzione delle centrali nucleari. In particolare Seul ha intenzione di completare al più presto i lavori di manutenzione in corso in sei impianti nucleari. Al centro dell’attenzione anche il settore delle petrolchimica, messo in difficoltà dalla carenza di alluminio e zolfo, oltre che dal forte rincaro del prezzo della nafta.

Anche le Filippine, che poco meno di un anno fa avevano annunciato il calo del consumo di carbone per la prima volta in 17 anni grazie all’impiego del gas naturale liquefatto (gnl), dichiarano che nei prossimi mesi saranno costrette a ricorrere di più a questa fonte. Il governo di Manila ha avviato trattative con l’Indonesia per aumentare le importazioni della materia prima, ma Giacarta ha fatto sapere che darà priorità ai suoi bisogni nazionali. Il Bangladesh, invece, ha deciso di puntare per il momento su blackout programmati e su potenti (ma dispendiosi e inquinanti) generatori di elettricità alimentati con il diesel per compensare il calo di produzione delle centrali a gas. Stanno puntando sul carbone anche la Thailandia, Taiwan e il Pakistan.