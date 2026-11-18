Ci sono luoghi che sembrano la terra promessa: una casa circondata da una foresta, il mare poco distante, le gru che attraversano il cielo durante la migrazione stagionale. Per Chaya, undici anni, le Landes, nel sudovest della Francia, sono diventate un piccolo paradiso. Qui lei, suo fratello Nour e il padre Rafi hanno trovato una casa, una scuola, nuove amicizie, una comunità. Sono arrivati dall’Iraq dopo avere vissuto il trauma della fuga e hanno provato a ricominciare. Ma la loro possibilità di continuare a vivere lì dipende da una decisione amministrativa che stabilirà se hanno diritto all’asilo. Quando la loro richiesta viene respinta e alla famiglia viene comunicato che dovrà lasciare il paese, quel paesaggio si trasforma in un territorio minaccioso.
È da questa frattura che comincia Les yeux verts, secondo film di Fanny Liatard e Jérémy Trouilh, che ha aperto il festival di Locarno ed è stato presentato a Roma durante il Medfilm festival, aggiudicandosi il premio diritti umani di Amnesty international. I due registi francesi nel 2021 avevano conquistato l’attenzione della critica con Gagarine, una storia girata in periferia che si apriva all’immaginazione e alla fantascienza. Anche questa volta i due registi scelgono di allontanarsi dal realismo per raccontare una condizione concreta, quella di chi ha trovato rifugio in Europa e continua a vivere nella precarietà e con il timore di essere rimandato indietro. La notizia dell’espulsione produce in Nour una reazione diffusa tra i profughi che negli ultimi anni sono arrivati in Europa.
Il ragazzo sprofonda in un sonno profondo, una condizione che il film riconduce alla cosiddetta sindrome della rassegnazione, un disturbo psicologico dissociativo documentato soprattutto tra i figli dei richiedenti asilo, che possono cadere in uno stato simile al coma dopo il rifiuto della loro domanda di protezione. Non è una scelta né una fuga volontaria: è come se il corpo, davanti a una realtà diventata insostenibile, decidesse di sottrarsi. Nour smette di rispondere al mondo, si ritira in uno spazio inaccessibile, mentre la sorellina Chaya si rifiuta di accettare che non ci sia più modo di raggiungerlo.
È lei la protagonista di questa fiaba contemporanea, una bambina ostinata che decide di entrare nei sogni del fratello per riportarlo indietro. La sua ricerca conduce il film in una dimensione fantastica, dove i ricordi, le paure e i traumi assumono una forma visibile. L’acqua nera che invade gli spazi, le immagini che si trasformano in presagi, gli oggetti che diventano talismani: il mondo interiore dei due fratelli si popola di figure e paesaggi che traducono ciò che non può essere detto. Anche il passato della famiglia, segnato dalla perdita della madre, riaffiora attraverso frammenti e immagini, come una ferita che non ha mai smesso di sanguinare.
La natura delle Landes è molto più di uno sfondo suggestivo. I boschi di pini, le distese di sabbia, l’oceano e il faro di Contis compongono un paesaggio sospeso, quasi fuori dal tempo, che accoglie i personaggi senza chiedere documenti. È un territorio attraversato da un movimento continuo: quello dell’acqua, degli animali, delle gru che migrano seguendo rotte antichissime. La libertà di attraversare le frontiere appartiene agli uccelli, mentre agli esseri umani viene negata.
È in questo contrasto, semplice ma potente, che il film trova una delle sue immagini politiche più efficaci. Liatard e Trouilh lavorano sulla contaminazione tra realtà e immaginazione, alternando la concretezza della vicenda familiare a sequenze oniriche di grande suggestione visiva. La fotografia costruisce una geografia emotiva fatta di aperture e improvvise zone d’ombra, mentre la musica di Amine Bouhafa accompagna il passaggio tra i due mondi senza trasformarlo in una cesura netta.
Come già in Gagarine, i registi cercano una forma di resistenza poetica: là dove la realtà sembra non lasciare alternative, l’immaginazione apre una possibilità, anche solo temporanea, di sottrarsi alle sue regole. Il punto di vista di Chaya impedisce al racconto di diventare una rappresentazione puramente vittimistica della migrazione. La bambina non è soltanto qualcuno a cui accadono delle cose: è un soggetto capace di agire, di inventare soluzioni, di mettere in discussione il mondo degli adulti. La sua determinazione trova un’interprete sorprendente nella giovanissima Douae Butarbuch M’Zaouki, al suo primo ruolo cinematografico, capace di sostenere il film con una presenza fragile e combattiva. Accanto a lei, Sayyid El Alami dà a Nour una fisicità malinconica, fatta di silenzi e disegni, di una sensibilità che sembra non trovare più posto nella realtà.
Non tutto, però, ha la stessa forza. Quando il film torna a confrontarsi con la dimensione amministrativa e sociale della vicenda, la scrittura tende a diventare più esplicativa. Alcuni personaggi secondari restano appena abbozzati e il racconto rischia a tratti di affidarsi troppo alla bellezza delle immagini per dare conto della complessità di quello che racconta.
La scelta di trasfigurare il dolore attraverso il fantastico è insieme la sua risorsa maggiore e il suo limite: la poesia può rendere visibile una sofferenza che altrimenti rimarrebbe indicibile, ma può anche attenuarne la durezza, trasformando un conflitto politico in una favola sul potere della speranza. Eppure Les yeux verts conserva una qualità preziosa: si chiede che cosa significhi davvero appartenere a un luogo.
Chaya e Nour non sono semplicemente persone in transito, corpi provvisori in attesa che qualcuno decida dove possano vivere. Hanno costruito legami, imparato a conoscere gli alberi e gli animali, immaginato un futuro. La loro casa esiste già, indipendentemente dal riconoscimento delle istituzioni. È forse questo il gesto più politico del film: ricordare che una frontiera non separa soltanto due territori, ma può interrompere una vita che ha già cominciato a mettere radici. E che, mentre gli esseri umani continuano a costruire confini e a stabilire chi abbia diritto di attraversarli, la natura segue altre leggi. Le gru continuano a migrare, il mare continua ad avanzare, la foresta continua a riprendere spazio. In questo movimento, che non conosce permessi di soggiorno, Chaya cerca la strada per tornare a casa. E per risvegliare il fratello.
Questo articolo è tratto dalla newsletter Frontiere.
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