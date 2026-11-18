Ci sono luoghi che sembrano la terra promessa: una casa circondata da una foresta, il mare poco distante, le gru che attraversano il cielo durante la migrazione stagionale. Per Chaya, undici anni, le Landes, nel sudovest della Francia, sono diventate un piccolo paradiso. Qui lei, suo fratello Nour e il padre Rafi hanno trovato una casa, una scuola, nuove amicizie, una comunità. Sono arrivati dall’Iraq dopo avere vissuto il trauma della fuga e hanno provato a ricominciare. Ma la loro possibilità di continuare a vivere lì dipende da una decisione amministrativa che stabilirà se hanno diritto all’asilo. Quando la loro richiesta viene respinta e alla famiglia viene comunicato che dovrà lasciare il paese, quel paesaggio si trasforma in un territorio minaccioso.

È da questa frattura che comincia Les yeux verts, secondo film di Fanny Liatard e Jérémy Trouilh, che ha aperto il festival di Locarno ed è stato presentato a Roma durante il Medfilm festival, aggiudicandosi il premio diritti umani di Amnesty international. I due registi francesi nel 2021 avevano conquistato l’attenzione della critica con Gagarine, una storia girata in periferia che si apriva all’immaginazione e alla fantascienza. Anche questa volta i due registi scelgono di allontanarsi dal realismo per raccontare una condizione concreta, quella di chi ha trovato rifugio in Europa e continua a vivere nella precarietà e con il timore di essere rimandato indietro. La notizia dell’espulsione produce in Nour una reazione diffusa tra i profughi che negli ultimi anni sono arrivati in Europa.